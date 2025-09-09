Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Аутор:Стеван Лулић
09.09.2025
22:08
Коментари:7
Фудбалери Србије доживљавају прави потоп на Маракани у мечу квалификација за Свјетско првенство против Енглеске.
Енглези су експресно у првом полувремену забили два гола Орловима, да би већ на старту другог повећали на 3:0.
Овакав развој ситуације био је довољан разлог навијачима Србије да свој бијес усмјере ка селектору Драгану Стојковићу Пиксију.
Са трибина су му послали јасну поруку шта мисле о његовом даљњем ангажману.
"Пикси, одлази", орило се стадионом "Рајко Митић".
Погледајте како је то изгледало.
