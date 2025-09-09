Logo
Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Аутор:

Стеван Лулић

09.09.2025

22:08

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска
Фото: Танјуг/АП

Фудбалери Србије доживљавају прави потоп на Маракани у мечу квалификација за Свјетско првенство против Енглеске.

Енглези су експресно у првом полувремену забили два гола Орловима, да би већ на старту другог повећали на 3:0.

Овакав развој ситуације био је довољан разлог навијачима Србије да свој бијес усмјере ка селектору Драгану Стојковићу Пиксију.

Са трибина су му послали јасну поруку шта мисле о његовом даљњем ангажману.

"Пикси, одлази", орило се стадионом "Рајко Митић".

Погледајте како је то изгледало.

Фудбалска репрезентација Србије

Драган Стојковић Босанац

Србија

Engleska

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

