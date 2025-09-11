Један клуб напушта прву лигу Републике Српске

11.09.2025
15:23
Коментари:0
Фудбалски клуб Слобода из Новог Града, који ове године прославља 115. рођендан, неће наставити такмичење у м:тел Првој лиги Републике Српске, одлучено је на сједници Скупштине клуба са “Млакви”.
Како је саопштено, бројни проблеми натјерали су челнике клуба да донесу одлуку о иступању из лиге, а о свему су данас обавијестили јавност.
“Дана 10. 09. 2025. године у прес сали стадиона ‘Млакве’ у Новом Граду одржава је ванредна сједница Скупштине Фудбалског клуба Слобода МИНОА на којој је донесена одлука да клуб напушта такмичење у оквиру М:тел Прве лиге Републике Српске због тешке финансијске ситуације. Као што је јавност упозната, наш клуб није имао разумијевање од стране општинског руководства на челу са начелником општине када је у питању финансијска подршка, те смо самим тим доведени на сам руб егзистенције и више није било могућности за даље функционисање. Не само да начелник није нашао за сходно да помогне Слободи и изађе у сусрет, него се исти оглушио на наше позиве за један конструктиван разговор у циљу рјешавања кризне ситуације. Рачун клуба је у блокади од стране Пореске управе, а оптимално функционисање клуба је угушено и дуговањима из ранијих времена, односно наслијеђеним дуговањима до 2020. године", поручили су и додали:
"Овим путем обавјештавамо наше навијаче и комплетну јавност да смо због свега наведеног дошли у ситуацију да изаберемо само једно логично рјешење, а то је иступање из Прве лиге, а нашим играчима уручимо исписнице из клуба и могућност промјене средине. Остаје велика жал што клуб са 115 година поносне историје и традиције није имао заслужену подршку у свом граду. Нема сумње да ће у Првој лиги Републике Српске остати велика празнина, јер је Слобода, уз Козару из Градишке, најдуговјечнији прволигаш, односно званично друга на вјечној табели прволигашког каравана. Захваљујемо свим људима који су препознали наш труд и преданост овом клубу, свим навијачима који су били уз Слободу и свима којима је Слобода у срцу. До неких бољих времена…”, наводи се у саопштењу Управног одбора ФК Слобода МИНОА.
Подсјетимо, меч између БСК-а и Слободе, који је требало да буде одигран за викенд, одгођен је, а након овакве одлуке клуба из Новог Града, досадашња четири резултата Слободе биће обрисана (Омарска 2:1, Вележ 1:0, Славија 0:2, Козара 3:1), а прволигашки караван до краја сезоне чиниће 13 умјесто досадашњих 14 клубова.
