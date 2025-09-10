Јелић за АТВ: ''Бањалука је увијек била расадник талената''

Извор:
10.09.2025
20:20
У Бањалуци је фудбалски тим ''Жељезничар спорт тим'', који је прославио 100 година постојања, отворио нови помоћни терен поред већ постојећег балона, и омогућио младим фудбалерима још боље услове за рад.
Продубила се и сарадња између ''Црвене звезде'' и ''Жељезничар спорт тима''. Бањалучки тим ће радити по систему шампиона Србије. У чему ће се огледати сарадња разговарали смо у јутарњем програму са Николом Јелићем, директором Омладинске школе ФК ''Црвена звезда'' и Владимиром Цвјетићанином, оперативним координатором омладинских селекција клуба.
