Јелић за АТВ: ''Бањалука је увијек била расадник талената''

Извор:

АТВ

10.09.2025

20:20

Фото: АТВ

У Бањалуци је фудбалски тим ''Жељезничар спорт тим'', који је прославио 100 година постојања, отворио нови помоћни терен поред већ постојећег балона, и омогућио младим фудбалерима још боље услове за рад.

Продубила се и сарадња између ''Црвене звезде'' и ''Жељезничар спорт тима''. Бањалучки тим ће радити по систему шампиона Србије. У чему ће се огледати сарадња разговарали смо у јутарњем програму са Николом Јелићем, директором Омладинске школе ФК ''Црвена звезда'' и Владимиром Цвјетићанином, оперативним координатором омладинских селекција клуба.

У чему ће се огледати њихова сарадња можете погледати у видеу у наставку:

Бањалука

ФК Црвена звезда

ФК Жељезничар

