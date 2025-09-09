Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска

Извор:
АТВ
09.09.2025
20:56
Коментари:0
Фудбалери Србије од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" дочекују Енглеску у Групи К квалификација за Мундијал 2026. године.
Прави пакао дочекао је Енглезе приликом загријавања када су их навијачи извиждали.
Ништа боље нису прошли ни током интонирања химне, али је права атмосфера услиједила када је са разгласа пуштена химна Србије 'Боже правде'.
Фудбал
За Енглезе на Маракани спреман пакао - дочекали их звиждуци
Хиљаде гледалаца одмах је углас почело да пјева националну химну.
Погледајте и послушајте призор од којег пролази језа.
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму