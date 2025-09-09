Logo
Large banner

Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска

Извор:

АТВ

09.09.2025

20:56

Коментари:

0
Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска
Фото: АТВ / Никола Лучић

Фудбалери Србије од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" дочекују Енглеску у Групи К квалификација за Мундијал 2026. године.

Прави пакао дочекао је Енглезе приликом загријавања када су их навијачи извиждали.

Ништа боље нису прошли ни током интонирања химне, али је права атмосфера услиједила када је са разгласа пуштена химна Србије 'Боже правде'.

Фудбалери Енглеске на Маракани

Фудбал

За Енглезе на Маракани спреман пакао - дочекали их звиждуци

Хиљаде гледалаца одмах је углас почело да пјева националну химну.

Погледајте и послушајте призор од којег пролази језа.

Подијели:

Тагови:

Фудбалска репрезентација Србије

Engleska

Србија

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner