Јунајтед послао Онану на позајмицу

Б92

Б92

12.09.2025

08:13

Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson

Голман фудбалског клуба Манчестер јунајтед Андре Онана прешао је на позајмицу у турски Трабзонспор до краја сезоне.

Скај је пренио да ће Трабзонспор покрити цијелу плату Онане током боравка у клубу.

Послије серије грешака Онана је изгубио мјесто на голу Јунајтеда, а ове сезоне одиграо је само једну утакмицу за Манчестер јунајтед, у Лига купу, у поразу од четвртолигаша Гримзбија послије једанаестераца.

На голу Алтај Бајиндир је почео све три утакмице у Премијер лиги против Арсенала, Фулама и Барнлија.

Онана је каријеру почео у Ајаксу, а на Олд Трафорд је дошао из Интера у јулу 2023. године за 47,2 милиона фунти.

За репрезентацију Камерона одиграо је 50 утакмица.

Андре Онана

golman

Mančester Junajted

