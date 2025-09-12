Јунајтед послао Онану на позајмицу

Извор:
Голман фудбалског клуба Манчестер јунајтед Андре Онана прешао је на позајмицу у турски Трабзонспор до краја сезоне.
Скај је пренио да ће Трабзонспор покрити цијелу плату Онане током боравка у клубу.
Послије серије грешака Онана је изгубио мјесто на голу Јунајтеда, а ове сезоне одиграо је само једну утакмицу за Манчестер јунајтед, у Лига купу, у поразу од четвртолигаша Гримзбија послије једанаестераца.
На голу Алтај Бајиндир је почео све три утакмице у Премијер лиги против Арсенала, Фулама и Барнлија.
Онана је каријеру почео у Ајаксу, а на Олд Трафорд је дошао из Интера у јулу 2023. године за 47,2 милиона фунти.
За репрезентацију Камерона одиграо је 50 утакмица.
