Аутор:АТВ редакција
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Кадетска фудбалска репрезентација Србије савладала је селекцију Колумбије 1:0 у утакмици трећег кола Л групе Свјетског првенства у Катару за играче до 17 година и освојила прво мјесто.
Србија је остварила максималан учинак за пласман у нокаут фазу, побиједивши претходно Хондурас и Јапан.
Србија ће име новог ривала у нокаут фази сазнати када буду завршене све утакмице у групама.
Мечеви прве рунде нокаут фазе биће одиграни у понедјељак, 30. новембра, преноси Срна.
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