Како је Јамал могао да заврши у Бајерну?

Извор:
Б92
11.09.2025
13:33
Коментари:0
Мало позната прича о шпанском вундеркинду.
Како пише Билд, Ламин Јамал је као 14-годишњак скренуо пажњу минхенског Бајерна на себе, који је послао своје емисаре да се на лицу мјеста увјере о квалитета крилног играча.
Пошто је Барселона тада била у финансијским проблемима, Баварци су жељели то да искористе и да одведу Гавија и Јамала. Све је ишло као по лоју за бундеслигаша, али се онда све промијенило.Наиме, офанзивац је под своје узео Жорж Мендеш, и тражио је од Бајерна 5.000.000 евра уколико желе да одведу Јамала.
У Минхену су сматрали да је та цифра велика за још увек непознатог играча, и на крају су одустали од његовог довођења.
