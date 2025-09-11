Logo
Large banner

Како је Јамал могао да заврши у Бајерну?

Извор:

Б92

11.09.2025

13:33

Коментари:

0
Како је Јамал могао да заврши у Бајерну?

Мало позната прича о шпанском вундеркинду.

Како пише Билд, Ламин Јамал је као 14-годишњак скренуо пажњу минхенског Бајерна на себе, који је послао своје емисаре да се на лицу мјеста увјере о квалитета крилног играча.

Пошто је Барселона тада била у финансијским проблемима, Баварци су жељели то да искористе и да одведу Гавија и Јамала. Све је ишло као по лоју за бундеслигаша, али се онда све промијенило.Наиме, офанзивац је под своје узео Жорж Мендеш, и тражио је од Бајерна 5.000.000 евра уколико желе да одведу Јамала.

У Минхену су сматрали да је та цифра велика за још увек непознатог играча, и на крају су одустали од његовог довођења.

(б92)

Подијели:

Таг:

Ламине Јамал

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner