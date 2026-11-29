Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један од најбољих голмана у историји фудбала Мануел Нојер одлучио је да на крају сезоне заврши професионалну каријеру.
Легендарни голман Бајерна саопштио је одлуку током недјељног дружења са члановима једног од клубова навијача минхенског великана.
Нојеру уговор са Бајерном истиче у јуну наредне године, када ће, неколико мјесеци након 41. рођендана, ставити тачку на богату играчку каријеру.
Искусни Нијемац у посљедње вријеме имао је доста проблема са повредама, а његов повратак међу стативе очекује се током децембра.
Бајерн је у младом Јонасу Урбигу пронашао потенцијалног насљедника легендарног голмана, а управо је његов напредак један од разлога због којих је Нојер спреман да се повуче.
Нојер је истакао да жели да ужива у преосталим мјесецима каријере, али и да помогне клубу да дугорочно ријеши питање голмана.
Каријеру је започео у Шалкеу, гдје је прошао све омладинске категорије, да би 2011. године стигао у Бајерн и исписао неке од најславнијих страница у историји баварског клуба.
Са Бајерном је освојио бројне титуле шампиона Њемачке, а два пута је стигао и до троструке круне, 2013. и 2020. године.
Највећи успјех у репрезентативној каријери остварио је 2014. године у Бразилу, када је са Њемачком постао шампион свијета и заслужио признање за најбољег голмана турнира.
За репрезентацију Њемачке уписао је 124 наступа, пет пута је проглашаван за најбољег голмана свијета у избору Међународне федерације за фудбалску историју и статистику (ИФФХС), док је 2014. године заузео треће мјесто у избору за Златну лопту, иза Кристијана Роналда и Лионела Месија.
Ипак, Нојер ће остати упамћен по много чему другом, а не само по освојеним трофејима.
Сјајном игром ногом, изласцима из казненог простора и активним учешћем у организацији напада промијенио је начин на који се посматра улога голмана у савременом фудбалу и поставио стандарде за генерације које долазе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч0
Фудбал
23 ч0
Фудбал
1 д0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму