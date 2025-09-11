Кристијан Ериксен: Био на ивици смрти, а сада нови фудбалер Волфсбурга

Извор:
Тридесеттрогодишњи везиста потписао је двогодишњи уговор након што му је овог љета истекао уговор са Манчестер јунајтедом.
Дански фудбалер Кристијан Ериксен нови је играч Волфсбурга, пренео је њемачки клуб.
"Волфсбург је мој први клуб у Бундеслиги и веома се радујем овом новом изазову. Увјерен сам да можемо да остваримо велике ствари заједно. Разговори са челницима клуба протекли су одлично", изјавио је Ериксен.
Искусни везиста одиграо је 310 утакмица у Премијер лиги, а од 2013. до 2020. наступао је за Тотенхем. Играо је и за Ајакс, Брентфорд и Интер из Милана.
"Доласком Кристијана Ериксена добијамо фудбалера који је прошао све на највишем нивоу. Његово огромно искуство, квалитет на терену и личност биће посебно драгоцени за наше младе играче", истакао је спортски директор Волфсбурга Себастијан Шиндзијелорц.
Ериксен је у центру пажње био на Европском првенству 2021. године када је колабирао на мечу Данске и уз помоћ дефибрилатора му је спашен живот. Касније му је уграђен уређај за праћење рада срца.
За репрезентацију Данске одиграо је 144 утакмице и постигао 46 голова.
