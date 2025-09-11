Logo
Large banner

Кристијан Ериксен: Био на ивици смрти, а сада нови фудбалер Волфсбурга

Извор:

Курир

11.09.2025

17:38

Коментари:

0
Кристијан Ериксен: Био на ивици смрти, а сада нови фудбалер Волфсбурга
Фото: Tanjug

Тридесеттрогодишњи везиста потписао је двогодишњи уговор након што му је овог љета истекао уговор са Манчестер јунајтедом.

Дански фудбалер Кристијан Ериксен нови је играч Волфсбурга, пренео је њемачки клуб.

"Волфсбург је мој први клуб у Бундеслиги и веома се радујем овом новом изазову. Увјерен сам да можемо да остваримо велике ствари заједно. Разговори са челницима клуба протекли су одлично", изјавио је Ериксен.

RUKE-110925

Градови и општине

Најстарија Дервенћанка преминула у 103. години

Искусни везиста одиграо је 310 утакмица у Премијер лиги, а од 2013. до 2020. наступао је за Тотенхем. Играо је и за Ајакс, Брентфорд и Интер из Милана.

"Доласком Кристијана Ериксена добијамо фудбалера који је прошао све на највишем нивоу. Његово огромно искуство, квалитет на терену и личност биће посебно драгоцени за наше младе играче", истакао је спортски директор Волфсбурга Себастијан Шиндзијелорц.

Ериксен је у центру пажње био на Европском првенству 2021. године када је колабирао на мечу Данске и уз помоћ дефибрилатора му је спашен живот. Касније му је уграђен уређај за праћење рада срца.

За репрезентацију Данске одиграо је 144 утакмице и постигао 46 голова.

(курир)

Подијели:

Таг:

Kristijan Eriksen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

San, spavanje

Занимљивости

Психолози вјерују да ове лоше навике имају само најинтелигентнији

10 ч

0
Тешка несрећа у мјесту Грачаница код Бугојна

Хроника

Детаљи нове тешке несреће - има повријеђених

10 ч

0
Легенда Милана жестоко оплела по Влаховићу, не жели Србина на "Сан Сиру"

Фудбал

Легенда Милана жестоко оплела по Влаховићу, не жели Србина на "Сан Сиру"

10 ч

0
Силовао жену, па јој пријетио да га не би пријавила

Регион

Силовао жену, па јој пријетио да га не би пријавила

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner