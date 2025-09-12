Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

Извор:
Ламине Јамал најврједнији је фудбалер на свијету, а његова вриједност износи невјероватних 200 милиона еура. Јамал често пуни насловнице свјетских медија због фантастичних партија на фудбалском терену, али неријетко и због ствари које немају везе с фудбалом.
Овог пута млади Шпанац је у интервју за Марцу говорио о својим почецима у Барселони, али и о приватним стварима.
"Тренирао сам с младим тимом и тада ми је речено да ћу заиграти за први тим. Постигао сам два поготка на тренингу, а Xавијев брат се питао како је могуће да имам такву мирноћу с обзиром на о да никада нисам играо на највишем нивоу. Недуго након тога добио сам позив, али сам дебитовао тек годину дана касније против Бетиса", рекао је Јамал.
Тај сусрет одигран је 29. априла 2023. године, а Барселона је тријумфовала с 4:0 погоцима Christensena, Lewandowskog i Raphinhe, а коначних 4:0 поставио је Родригуез аутоголом. Јамал је ушао у 83. минути и одиграо 10 минута у дресу Каталонаца.
"Родитељи су ми увијек говорили да желе да учим и да не могу играти фудбал док не ријешим своје обавезе. Послушао сам их, али након што сам упао у Ла Масију рекао сам мами: 'Одлазим у школу, али нећу ништа радити јер се спремам за тренинг.' Видјели су да ми је сан постати фудбалер и на крају су ме подржали", изјавио је нападач за Марцу.
Јамал је у три лигашка наступа у новој сезони постигао два поготка и уписао три асистенције, а млади Шпанац је један од главних кандидата за овогодишњу Златну лопту.
