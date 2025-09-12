Logo
Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

Извор:

Кликс

12.09.2025

20:32

Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"
Фото: Tanjug

Ламине Јамал најврједнији је фудбалер на свијету, а његова вриједност износи невјероватних 200 милиона еура. Јамал често пуни насловнице свјетских медија због фантастичних партија на фудбалском терену, али неријетко и због ствари које немају везе с фудбалом.

Овог пута млади Шпанац је у интервју за Марцу говорио о својим почецима у Барселони, али и о приватним стварима.

"Тренирао сам с младим тимом и тада ми је речено да ћу заиграти за први тим. Постигао сам два поготка на тренингу, а Xавијев брат се питао како је могуће да имам такву мирноћу с обзиром на о да никада нисам играо на највишем нивоу. Недуго након тога добио сам позив, али сам дебитовао тек годину дана касније против Бетиса", рекао је Јамал.

пацови-улице-Краљево

Србија

Улице Краљева пуне пацова: Повећана опасност од заразе!

Тај сусрет одигран је 29. априла 2023. године, а Барселона је тријумфовала с 4:0 погоцима Christensena, Lewandowskog i Raphinhe, а коначних 4:0 поставио је Родригуез аутоголом. Јамал је ушао у 83. минути и одиграо 10 минута у дресу Каталонаца.

"Родитељи су ми увијек говорили да желе да учим и да не могу играти фудбал док не ријешим своје обавезе. Послушао сам их, али након што сам упао у Ла Масију рекао сам мами: 'Одлазим у школу, али нећу ништа радити јер се спремам за тренинг.' Видјели су да ми је сан постати фудбалер и на крају су ме подржали", изјавио је нападач за Марцу.

Јамал је у три лигашка наступа у новој сезони постигао два поготка и уписао три асистенције, а млади Шпанац је један од главних кандидата за овогодишњу Златну лопту.

(кликс)

