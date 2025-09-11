Легенда Милана жестоко оплела по Влаховићу, не жели Србина на "Сан Сиру"

Извор:
Курир
11.09.2025
17:27
Коментари:0
Душан Влаховић и даље је једно од најзвучнијих имена када су у питању трансфер приче у Серији А.
Српски нападач не престаје да пуни ступце италијанских медија, овога пута због све гласнијих спекулација о могућем преласку из Јувентуса у Милан.
Сада се тим поводом огласио и легендарни дефанзивац "росонера" Алесандро Костакурта, који је без устручавања поручио да није за то да Влаховић обуче црвено-црни дрес.
Регион
Силовао жену, па јој пријетио да га не би пријавила
"Не могу да га схватим, он као да повремено има среће. Питање да ли је исти играч какав је био посљедње двије године. Оно што је сигурно, не може бити кључни играч екипе, иако у њему видим јаког нападача. Ако би овако наставио, извинио бих му се, али нисам његов обожавалац. Чак и чињеница да је остао упркос томе што га више не желе, као да само има жељу да покупи сав новац из посљедње године уговора", казао је Костакурта у интервјуу за италијански "Quotidiano Sportivo".
Хроника
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Савјети
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму