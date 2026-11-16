Мајка Кристијана Роналда шокирала: Драго ми је што је Португал изгубио

Аутор:АТВ редакција
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Долорес Авеиро, мајка Кристијана Роналда, изјавила је да јој је драго што је Португал у суботу у Браги изгубио од Данске са 1:4, јер њен син, како тврди, у репрезентацији није био поштован.
"Роналдо је тужан, вољела бих да је било другачије. Тужан је јер су га преварили. И ја сам тужна. Сад су изгубили у Браги. Био је то пораз и добро им је тако, драго ми је што је Португал изгубио. Нису поштовали Кристијана", рекла је Долорес Авеиро у понедјељак новинарима, преноси португалски спортски дневник А Бола.
На питање да ли су Роналда поштовали и саиграчи, одговорила је: "Не, нико од њих. То је оно што осјећам, није био поштован. Ни од саиграча".
Долорес Авеиро није била задовољна ни опроштајем који је Португалски фудбалски савез приредио Роналду прије утакмице с Данском, када су сви играчи Португала на терен изашли с бројем 7 на дресовима.
"Није ми се свидјела почаст у Браги, јер се почаст мора направити с њим, а не без њега. Праву почаст приредиће му Спортинг. Тамо га цијене", рекла је.
Упитана какав је однос селектора Жоржеа Жесуса и њеног сина, новинару је кратко одговорила: "Исти као онај који ја имам с вама".
Роналдо је крајем септембра напустио припреме репрезентације уочи утакмице с Данском у Копенхагену, након сукоба са Жесусом. У саопштењу је тада навео да је изгубио повјерење у селектора. Почетком октобра његова мајка је за ТВ 7 Диас казала да је отишао "на мала врата", иако је могао "на велика".
Роналдо је 5. новембра објавио да завршава репрезентативну каријеру дугу 23 године. За Португал је одиграо 234 утакмице и постигао 146 голова.
У првој утакмици након његовог опроштаја, у суботу у Браги, Данска је Португал савладала са 4:1. Био је то први пораз Португалаца у овој сезони Лиге нација, а у уторак у посљедњем колу групе гостују Велсу.
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