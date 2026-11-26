Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине ФК „Борац“ Стојан Малбашић увјерен је да црвено-плави могу пружити снажан отпор италијанској „Аталанти“, а велику мотивацију, како истиче, представљаће и подршка навијача на Градском стадиону. Малбашић очекује велику борбу и добру игру Борца, а за вечерашњи сусрет прогнозирао је резултат.
„То се најбоље види по посјети. Карте које су пуштене у продају нестале су у року два дана. Интересовање је велико и мислим да је Борац нешто такво заслужио и уназад неких 5, 6 година играмо у Европи, играмо доста успјешно и надам се да ћемо ишчекивања наше публике која ће доћи вечерас да нас подржи кроз добру игру остварити и повољан резултат“, рекао је Малбашић.
Према његовим ријечима играчи Борца имају шансу јер у фудбалу не побјеђује бољи већ онај који у датом тренутку више жели и који је трезвенији.
„Надам се да ће Борчево срце бити вечерас јаче од Италијана и да ћемо вечерас да славимо“, поручује Малбашић.
Како Малбашић наводи, уколико се направи анализа играча ФК Борац, може се видјети да су многи од њих играли у клубовима као што је италијанска Аталанта.
„Ми нисмо нека неискусна екипа. Међутим, оно што сам рекао, мислио сам да је та разлика много већа, међутим, није и зато сам ја оптимиста и вјерујем у ове наше момке. Они из утакмице у утакмицу играју све боље. Жао ми је што нећемо моћи играти у најјачем саставу због повреда појединих играча. Они који их буду мијењали у екипи надам се да ће свој посао да одраде најбоље што могу“, говори Малбашић.
Говорећи о тренутним слабостима са којима се суочава ФК „Аталанта“, Малбашић говори да би то фудбалери бањалучког Борца могли искористити као предност, али се не требају ни потцијенити.
„10.000 људи као подршка су посебна мотивација и кад се чује уздах сваког од њих“, говори Малбашић.
Малбашић се осврнуо и на оне тешке и кризне тренутке у ФК Борцу попут нередовних плата, проблема са струјом, гријањем и других, али како каже био је дио и оних тешких и ових добрих дана те му је драго што је сваком од њих свједочио и неупитно остао уз црвено-плаве.
„У пензији сам двије године и даље радим и даље сам уз свој Борац и уживам у овим финим резултатима и тренуцима. Једну велику прекретницу направио је Вицо Зељковић и Борац је направио чврсте и добре темеље и од његовог доласка ми успијевамо задржати ритам који нам је и он сам дао и сваке године се боримо за прво мјесто у Европи. Поносим се што сам дио Борчеве историје“, говори Малбашић.
О вечерашњем спектаклу на Градском стадиону такође је кратко прокоментарисао Малбашић те је прогнозирао и резултат, који ће према његовим ријечима бити скромних 1:1.
Борац и Аталанта састају се вечерас у 21 час у 4. колу Конференцијске лиге.
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