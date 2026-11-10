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Манчестер јунајтед би могао добити нове власнике

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АТВ редакција
10.11.2026 19:22

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Манчестер јунајтед би могао добити нове власнике
Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson

Манчестер јунајтед могао би добити нове власнике, тврди Стефан Борсон, бивши финансијски савјетник Манчестер ситија. Према информацијама које је изнио за Токспорт (talkSPORT), поступак продаје одвија се без јавне објаве, а породица Глејзер спремна је да оде само уз понуду која би задовољила њена очекивања.

„Према ономе што сам чуо од особе на високој позицији у фудбалу, клуб је на продају“, рекао је Борсон.

Сматра да Глејзери овај пут можда желе да избјегну јавни поступак какав су покренули 2022. године. Тада није дошло до потпуне продаје, него је британски милијардер Џим Ретклиф ушао у клуб као мањински сувласник.

Спомиње се пет милијарди фунти

Борсон процјењује да би износ потребан за договор могао бити око пет милијарди фунти. Као поређење навео је потенцијалну трансакцију повезану с Ливерпулом, која би тај клуб вредновала изнад тог износа.

Према његовом мишљењу, Глејзери се неће повући док не добију тражену цијену. Вјерују, каже, да је Јунајтед толико снажан глобални бренд да ни лоши резултати на терену не угрожавају битно његову способност остваривања прихода.

Породица Глејзер и даље има контролу над клубом кроз већину гласачких права. Ретклиф је преко ИНЕОС-а мањински сувласник, а тој групацији повјерено је управљање фудбалским операцијама.

Новинар Бен Џејкобс раније је извијестио о интересовању потенцијалних инвеститора с Блиског истока. Говорио је о упитима из Саудијске Арабије те група из Бахреина и Уједињених Арапских Емирата, при чему је нагласио да конкретније интересовање из УАЕ није прерасло у понуду.

Бивши играчи призивају Бекама

У расправама о будућности клуба појавило се и име Дејвида Бекама. Пол Сколс подржао је идеју да се његов бивши саиграч укључи у преузимање, а сличан став изнио је и некадашњи нападач Ливерпула Ђибрил Сисе.

„Може ли Бекам замијенити Глејзере и ИНЕОС у Манчестер јунајтеду? Зашто не? Добро ради у Интер Мајамију. Има име и носи велику тежину у свјетском фудбалу“, рекао је Сисе за Мр Гембл (Mr Gamble).

Француз је додао да би волио да види и повратак Роја Кина, с којим је сарађивао у Сандерленду. Истакао је његово искуство, ауторитет и повезаност с најуспјешнијим периодом Јунајтеда.

Спомињање Бекама засад се односи на приједлоге и ставове бивших играча. У тим извјештајима није наведено да је поднио понуду за преузимање клуба.

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Тагови :

Манчестер јунајтед

фудбалски клуб

Фудбал

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