Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Енглеске (ФА) поништио је црвени картон који је дефанзивац Манчестер јунајтеда Лени Јоро добио у дербију против Ливерпула, па неће морати да одради суспензију од једне утакмице.
Како је саопштио ФА, независна регулаторна комисија усвојила је захтјев због неоправданог искључења, а писмено образложење одлуке биће објављено накнадно.
Јоро је искључен већ у осмом минуту утакмице 11. кола Премијер лиге на Енфилду, одигране у недјељу, 22. новембра. Судија му је показао црвени картон због спречавања очигледне прилике за гол, након што је као посљедњи играч одбране срушио Александера Исака мало изван шеснаестерца.
Ливерпул је из слободног ударца досуђеног након тог прекршаја повео преко Доминика Собослаја, а утакмицу је добио резултатом 4:0. Био је то деби Маурисија Покетина на клупи Јунајтеда, који је након петог пораза ове сезоне на претпосљедњем мјесту табеле.
Одлука ФА не мијења резултат утакмице, али ће Покетино у наредном колу моћи да рачуна на француског дефанзивца.
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