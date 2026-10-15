Мариновић: Нисмо ушли у утакмицу онако како смо требали, овакве пенале не смијемо себи дозволити

Аутор:АТВ редакција
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Нисмо ушли у утакмицу онако како смо требали, имали смо два пенала одмах на почетку утакмице што себи не смијемо дозволити, каже тренер Борца Винко Мариновић након пораза његове екипе од Панатинаикоса.
"Имали смо два пенала одмах на почетку утакмице што себи не смијемо дозволити. Имали смо пенал који је Јуркас одбранио и он нас је требао подићи али то се није десило, каже Мариновић и додаје:
"Мало нам је фалило и храбрости, имали смо неке ситуације гдје смо могли боље отварати нападе, али мислим да смо и послије 2:0 успјели довести утакмицу у неизвјесност. Фалило нам је снаге за још један го, али ово је утакмица из које морамо извући поуке."
Он каже да је Панатинаикос веома добра екипа, уз Аталанту најбоља са којим треба да играју.
"Панатинаикос је јако добра екипа, која има велико међународно искуство, технички су веома добри. Друго полувријеме је путоказ. Знамо да су Панатинаикос и Аталанта најбоље екипе које са којима играмо", каже Мариновић.
Подсјећамо, фудбалери бањалучког Борца поражени су на старту Лиге конференције у Атини од екипе Панатинаикоса резултатом 2:1
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