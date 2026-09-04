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Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа

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04.09.2026 23:09

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Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа
Фото: X / Milorad Dodik

Бањалука и Република Српска су вечерас постале мјесто сусрета српске омладине широм Европе, коју спајају фудбал, младост и патриотизам, рекао је Милорад Додик поводом почетка Свесрпског омладинског фудбалског купа.

"Честитам Срђану Кевцу и организаторима на свечаном отварању Свесрпског омладинског фудбалског купа и желим да прерасте у традицију.

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Велико ми је задовољство што смо подржали причу која спаја истинске вриједности, будућност и заједништво", рекао је Додик.

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Тагови :

Срђан Кевац

Свесрпски куп у фудбалу

Бањалука

Милорад Додик

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