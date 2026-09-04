Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука и Република Српска су вечерас постале мјесто сусрета српске омладине широм Европе, коју спајају фудбал, младост и патриотизам, рекао је Милорад Додик поводом почетка Свесрпског омладинског фудбалског купа.
"Честитам Срђану Кевцу и организаторима на свечаном отварању Свесрпског омладинског фудбалског купа и желим да прерасте у традицију.
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Велико ми је задовољство што смо подржали причу која спаја истинске вриједности, будућност и заједништво", рекао је Додик.
Бањалука и Република Српска су вечерас постале мјесто сусрета српске омладине широм Европе, коју спајају фудбал, младост и патриотизам.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 4, 2026
Честитам Срђану Кевцу и организаторима на свечаном отварању Свесрпског омладинског фудбалског купа и желим да прерасте у традицију.
Велико ми… pic.twitter.com/Es3bGV22T4
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