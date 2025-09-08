Млади фудбалер погинуо у трагичној несрећи

Извор:
Телеграф
08.09.2025
16:01
Коментари:0
Талентовани фудбалер Едер Смиц Валенсија трагично је изгубио живот у 16. години, само неколико дана прије него што је требало да реализује трансфер у МЛС!
Валенсија је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи, док је био на одмору у родној Колумбији.
Младој звијезди је било предвиђено да ове недјеље отпутује у САД и потпише за Њујрок Ред Бул, након што је одушевио наступом на "Андер-16 Булс Капу" у фебруару.
Према локалним извјештајима, Валенсија је требало да представља и колумбијску репрезентацију до 17 година на Јужноамеричком првенству 2026. за узраст до 17 година.
Несрећа се догодила у недјељу ујутру у граду Гуачене, у близини Калија, када је танкер ударио у неколико возила на путу.
Узроци несреће се тренутно истражују, пише "Телеграф".
