Млади фудбалер погинуо у трагичној несрећи

Извор:

Телеграф

08.09.2025

16:01

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Талентовани фудбалер Едер Смиц Валенсија трагично је изгубио живот у 16. години, само неколико дана прије него што је требало да реализује трансфер у МЛС!

Валенсија је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи, док је био на одмору у родној Колумбији.

Младој звијезди је било предвиђено да ове недјеље отпутује у САД и потпише за Њујрок Ред Бул, након што је одушевио наступом на "Андер-16 Булс Капу" у фебруару.

Према локалним извјештајима, Валенсија је требало да представља и колумбијску репрезентацију до 17 година на Јужноамеричком првенству 2026. за узраст до 17 година.

Несрећа се догодила у недјељу ујутру у граду Гуачене, у близини Калија, када је танкер ударио у неколико возила на путу.

Узроци несреће се тренутно истражују, пише "Телеграф".

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

фудбалер

