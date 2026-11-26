Аутор:АТВ редакција
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Прве групе најватренијих навијача Аталанте полако већ пристижу на Градски стадион у Бањалуци, на којем се вечерас игра велика утакмица између фудбалера бањалучког Борца и Аталанте.
Према најавама, из Бергама стиже око пет стотина навијача који ће бити смјештени на јужној трибини Градског стадиона.
Око самог Градског стадиона владају велике мјере обезбјеђења, присутни су припадници полиције, али и жандармерије.
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