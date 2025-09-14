Logo

Неочекиван прелазак: Фудбалер Црвене звезде облачи дрес Партизана

14.09.2025

10:49

FK Crvena zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

Талентовани бек Данило Булатовић заменио је опрему Црвене звезде за ону из Телеоптика, филијале Партизана.

Булатовић је поникао у редовима црвено-бијелих, док је једну сезону провео на позајмици у омладинцима Звездине филијале - Графичара, пише "Меридијан спорт".

horoskop

Занимљивости

Срећа куца на врата: Само један знак добија милионски добитак до краја године

Занимљиво је да је момак рођен 2007. године био у генерацији са Андријом Максимовићем, Вељком Милосављевићем, Василијем Костовим, Страхињом Стојковићем, Алексом Дамјановићем, све садашњим и бившим првотимцима Звезде.

Булатовић се најбоље сналази на позицији десног бека, управо оној за коју су у Телеоптику процијенили да им је највише дефицитарна.

ФК Црвена звезда

ФК Партизан

