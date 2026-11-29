Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња ситуација на дербију 15. кола Премијер лиге БиХ између Борца и Сарајева. У финишу првог полувремена арбитар Армин Кукић повриједио је задњу ложу па је пиштаљку морао да препусти четвртом судији Драгану Тодићу.
Тако је дијељење правде у другом дијелу неочекивано припало Тодићу, док је судија из Бугојна заузео његово мјесто поред аут линије.
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Послије 45 минута резултат на семафору био је 1:1.
Пасквал је довео домаће до предности, изједначио је Бегановић.
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