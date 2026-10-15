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Нови скандал у Партизану – Саша Илић избацио Дембу Сека из тима!

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15.10.2026 16:59

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Нови скандал у Партизану – Саша Илић избацио Дембу Сека из тима!
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Сенегалац Демба Сек ушао је у сукоб са једним од саиграча у тренинг-центру „Земунело“, због чега је тренер Саша Илић одлучио да га одстрани из такмичарског погона.

Због кршења клупске дисциплине, Сек би могао да пропусти предстојећи дуел са Железничаром у Панчеву, а постоји могућност да остане ван екипе до краја године. Коначна одлука очекује се наредних дана.

Ово није први пут да се крилни нападач суочава са проблемима због понашања. Раније је било упозорења на недисциплину, али најновији инцидент могао би да доведе до озбиљнијих посљедица.

Сада се чека и реакција управе црно-бијелих, која би могла да изрекне додатну казну. Све се дешава у тренутку када Партизан покушава да поправи резултате и стабилизује атмосферу у свлачионици.

(Моцарт спорт)

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Тагови :

Саша Илић

ФК Партизан

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