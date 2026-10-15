Нови скандал у Партизану – Саша Илић избацио Дембу Сека из тима!

Аутор:АТВ редакција
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Сенегалац Демба Сек ушао је у сукоб са једним од саиграча у тренинг-центру „Земунело“, због чега је тренер Саша Илић одлучио да га одстрани из такмичарског погона.
Због кршења клупске дисциплине, Сек би могао да пропусти предстојећи дуел са Железничаром у Панчеву, а постоји могућност да остане ван екипе до краја године. Коначна одлука очекује се наредних дана.
Ово није први пут да се крилни нападач суочава са проблемима због понашања. Раније је било упозорења на недисциплину, али најновији инцидент могао би да доведе до озбиљнијих посљедица.
Сада се чека и реакција управе црно-бијелих, која би могла да изрекне додатну казну. Све се дешава у тренутку када Партизан покушава да поправи резултате и стабилизује атмосферу у свлачионици.
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