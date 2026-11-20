Аутор:АТВ редакција
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У Козарској Дубици и овог децембра ће се одржаће Новогодишњи турнир у малом фудбалу.
Побједнику турнира ће припасти 16.000 КМ, док друго мјесто осваја 2.000 КМ.
Такмичење се организује у више категорија: сениори, ветерани, кадети, пионири, предпионири и пјетлићи.
Почетак турнира је 9. децембра, а екипе се могу пријавити до 8. децембра на број телефона 066/650-535.
"Посебно истичемо и дугогодишњу подршку коју наш турнир има од Палате Републике, још од периода пандемије, када је тадашњи предсједник Републике Српске Милорад Додик пружио подршку његовом одржавању, која се наставила и у наредним годинама", наводе организатори.
Покровитељ турнира је Општина Козарска Дубица, а медијски покровитељ је Центар за информисање и културу.
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