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Огласили се из Борца: Ево када почиње продаја карата за Аталанту

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АТВ редакција
11.11.2026 18:47

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Фото: АТВ

Фудбалери Борца играће против Аталанте у оквиру четвртог кола Лиге конференција. Меч у Бањалуци је заказан за 26. новембар од 21 час, а из клуба су се огласили о улазницама.

Како су навели из "Платонове", продаја улазница почиње у понед‌јељак, 16. новембра.

Оне се могу купити у званичној клупској продавници (плато код Народног позоришта Републике Српске) и преко линка karte.fkborac.net.

За источну трибину потребно је издвојити 20 марака, улазнице за секторе А и Д на западној трибини су 30, док за секторе Б и Ц коштају 40 марака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ФК Борац

Аталанта

Лига Конференција

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