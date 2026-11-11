Огласили се из Борца: Ево када почиње продаја карата за Аталанту

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца играће против Аталанте у оквиру четвртог кола Лиге конференција. Меч у Бањалуци је заказан за 26. новембар од 21 час, а из клуба су се огласили о улазницама.
Како су навели из "Платонове", продаја улазница почиње у понедјељак, 16. новембра.
Оне се могу купити у званичној клупској продавници (плато код Народног позоришта Републике Српске) и преко линка karte.fkborac.net.
За источну трибину потребно је издвојити 20 марака, улазнице за секторе А и Д на западној трибини су 30, док за секторе Б и Ц коштају 40 марака.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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