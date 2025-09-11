Олуја уништила стадион Зрињског

Извор:
Олујно невријеме које је у среду увече погодило Мостар, нанијело је значајну штету и стадиону Зрињског. Из клуба су саопштили да је изузетно јак ветар проузроковао озбиљна оштећења на инфраструктури стадиона, али да је права срећа што је невријеме почело тек сат након завршетка првенствене утакмице против Сарајева.
Према информацијама, вјетар је оштетио клупе за резервне играче, покретни тунел, семафор и контролни контејнер, а снага удара била је толика да је страдао и један од голова на главном терену. Посебно је упечатљиво што су клупе с помоћног терена завршиле чак на 150 метара удаљеном стадионском паркингу.
Управа Зрињског већ је започела процјену настале штете и најавила максималне напоре да се у што краћем року обезбиједе сви услови за несметано одигравање наредних мечева.
Посебан изазов представља чињеница да Мостарце за мање од три седмице очекује и прва домаћа утакмица у групној фази Лиге конференција, због чега се из клуба надају подршци надлежних институција како би стадион што прије испунио све техничке и безбједносне стандарде које захтијева УЕФА.
Nakon jučerašnje pobjede nad Sarajevom 2:0, stadion HŠK Zrinjski je doživio velika oštečenja nakon olujnog vremena sinoć.— 𝙇𝙤𝙫𝙧𝙞𝙣𝙟𝙤 ✝ (@MostarskiPlemic) September 11, 2025
Zrinjski traži potrebnu podršku nadležnih institucija, kako bi stadion što prije zadovoljio sve uvjete UEFEhttps://t.co/hK3a8H7YQH#Zrinjski #Mostar #HŠKZ pic.twitter.com/9Wxnt5OHZN
