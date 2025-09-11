Logo
Олуја уништила стадион Зрињског

Извор:

Телеграф

11.09.2025

15:26

Коментари:

0
Олуја уништила стадион Зрињског
Фото: Printscreen/X/MostarskiPlemic

Олујно невријеме које је у среду увече погодило Мостар, нанијело је значајну штету и стадиону Зрињског. Из клуба су саопштили да је изузетно јак ветар проузроковао озбиљна оштећења на инфраструктури стадиона, али да је права срећа што је невријеме почело тек сат након завршетка првенствене утакмице против Сарајева.

Према информацијама, вјетар је оштетио клупе за резервне играче, покретни тунел, семафор и контролни контејнер, а снага удара била је толика да је страдао и један од голова на главном терену. Посебно је упечатљиво што су клупе с помоћног терена завршиле чак на 150 метара удаљеном стадионском паркингу.

ФК Слобода

Фудбал

Један клуб напушта прву лигу Републике Српске

Управа Зрињског већ је започела процјену настале штете и најавила максималне напоре да се у што краћем року обезбиједе сви услови за несметано одигравање наредних мечева.

Посебан изазов представља чињеница да Мостарце за мање од три седмице очекује и прва домаћа утакмица у групној фази Лиге конференција, због чега се из клуба надају подршци надлежних институција како би стадион што прије испунио све техничке и безбједносне стандарде које захтијева УЕФА.

(Телеграф.рс)

