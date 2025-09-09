Овако изгледа табела у групи К након бруке Србије

Извор:
Телеграф
09.09.2025
23:29
Фудбалска репрезентација Србије доживјела је дебакл на стадиону "Рајко Митић", а поражена је од Енглеске чак 5:0 у оквиру квалификација за Свјетско првенство које ће наредне године бити одржано у САД, Мексику и Канади.
Био је ово најубједљивији пораз Србије у Београду икада, и не памти се када је посљедњи пут нека репрезентација била толико доминантна против Орлова на њиховом терену.
Како ствари стоје, Енглеска ће без проблема обезбиједити директан пласман на Мундијал, а сада има 15 освојених бодова у групи К.
На другој позицији налази се Албанија, која има осам бодова након побједе од 1:0 на домаћем терену против Летоније.
Затим слиједи Србија са седам бодова, док је на четвртом мјесту Летонија са освојених четири.
Убједљиво је посљедња Андора, која није успјела да освоји ниједан бод у досадашњем току квалификација, подсјећа "Телеграф".
