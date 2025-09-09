Logo
Large banner

Овако изгледа табела у групи К након бруке Србије

Извор:

Телеграф

09.09.2025

23:29

Коментари:

0
Овако изгледа табела у групи К након бруке Србије
Фото: ФСС

Фудбалска репрезентација Србије доживјела је дебакл на стадиону "Рајко Митић", а поражена је од Енглеске чак 5:0 у оквиру квалификација за Свјетско првенство које ће наредне године бити одржано у САД, Мексику и Канади.

Био је ово најубједљивији пораз Србије у Београду икада, и не памти се када је посљедњи пут нека репрезентација била толико доминантна против Орлова на њиховом терену.

Томас Тухел

Фудбал

Селектор Енглеске нимало скроман након деструкције Србије

Како ствари стоје, Енглеска ће без проблема обезбиједити директан пласман на Мундијал, а сада има 15 освојених бодова у групи К.

На другој позицији налази се Албанија, која има осам бодова након побједе од 1:0 на домаћем терену против Летоније.

Затим слиједи Србија са седам бодова, док је на четвртом мјесту Летонија са освојених четири.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Прве ријечи Пиксија послије катастрофе против Енглеза

Убједљиво је посљедња Андора, која није успјела да освоји ниједан бод у досадашњем току квалификација, подсјећа "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Фудбалска репрезентација Србије

Србија

Engleska

svjetsko prvenstvo u fudbalu

kvalifikacije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Први пораз БиХ у квалификацијама, Аустрија славила у Зеници

Фудбал

Први пораз БиХ у квалификацијама, Аустрија славила у Зеници

9 ч

0
Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова

Фудбал

Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова

9 ч

4
Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Фудбал

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

9 ч

7
Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

Свијет

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner