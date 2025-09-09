Logo
Large banner

Ових 11 креће по бодове на утакмици БиХ - Аустрија

Извор:

АТВ

09.09.2025

19:54

Коментари:

0
Ових 11 креће по бодове на утакмици БиХ - Аустрија
Фото: Н/ФС БИХ

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине ће вечерас на стадиону Билино поље угостити селекцију Аустрије.

Селектори обје репрезентације, Сергеј Барбарез са једне и Ралф Рангник са друге стране, су одабрали почетне саставе за вечерашњу утакмицу.

Лука Дончић

Кошарка

Словенија ослабљена пред четвртфинале са Њемачком

БиХ: Васиљ, Мујакић, Мухаремовић, Тахировић, Дедић, Гиговић, Демировић, Џеко, Шуњић, Мемић, Катић. На клупи су: Хаџикић, Зломислић, Кошпо, Бајрактаревић, Баждар, Башић, Баришић, Бурнић, Алајбеговић, Хајрадиновић, Омеровић, Газибеговић.

Аустрија: Шлагер, X. Шлагер, Сејвалд, Алаба, Сабицер, Грегорич, Лајнхарт, Мвене, Шмид, Баумгартнер, Лаимер. На клупи су: Лавал, Пенц, Прас, Дансо, Шоф, Арнаутовић, Гриич, Керфелд, Грул, Вимер, Флоруц, Вајман.

БиХ и Аустрија су до сада играли пет пута, а скор је изједначен. По једну побједу оствариле су обје селекције, док је чак три пута било неријешено.

Правду у овом мечу дијелиће Шпанац Хесус Гил Манзано, а асистираће му сународњаци Диего Барберо и Анхел Невадо. Четврти судија је Гиљермо Квадра Фернандез, а у ВАР соби ће бити Карлос дел Церо Гранде и Валентин Гомез - сви Шпанија.

Јокић Никола Србија

Кошарка

Шокантан податак након испадање Србије са Евробаскета

Утакмица БиХ - Аустрија почиње од 20 сати и 45 минута, а гдје можете гледати пренос утакмице прочитајте кликом ОВДЈЕ.

Подијели:

Тагови:

BiH

Аустрија

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Годишњи ремонт Хидроелектране на Требишњици

Економија

Годишњи ремонт Хидроелектране на Требишњици

12 ч

0
Ово су нове погодности за ИРБ кредите брачним паровима

Друштво

Ово су нове погодности за ИРБ кредите брачним паровима

12 ч

1
Народ пали ниско растиње, ватрогасци на мукама

Друштво

Народ пали ниско растиње, ватрогасци на мукама

12 ч

0
Супруг открио шок преокрет с концерта Колдплеја: ''Ово је права истина о мени и Кристин“

Свијет

Супруг открио шок преокрет с концерта Колдплеја: ''Ово је права истина о мени и Кристин“

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner