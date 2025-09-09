Ових 11 креће по бодове на утакмици БиХ - Аустрија

Извор:
АТВ
09.09.2025
19:54
Коментари:0
Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине ће вечерас на стадиону Билино поље угостити селекцију Аустрије.
Селектори обје репрезентације, Сергеј Барбарез са једне и Ралф Рангник са друге стране, су одабрали почетне саставе за вечерашњу утакмицу.
БиХ: Васиљ, Мујакић, Мухаремовић, Тахировић, Дедић, Гиговић, Демировић, Џеко, Шуњић, Мемић, Катић. На клупи су: Хаџикић, Зломислић, Кошпо, Бајрактаревић, Баждар, Башић, Баришић, Бурнић, Алајбеговић, Хајрадиновић, Омеровић, Газибеговић.
Аустрија: Шлагер, X. Шлагер, Сејвалд, Алаба, Сабицер, Грегорич, Лајнхарт, Мвене, Шмид, Баумгартнер, Лаимер. На клупи су: Лавал, Пенц, Прас, Дансо, Шоф, Арнаутовић, Гриич, Керфелд, Грул, Вимер, Флоруц, Вајман.
БиХ и Аустрија су до сада играли пет пута, а скор је изједначен. По једну побједу оствариле су обје селекције, док је чак три пута било неријешено.
Правду у овом мечу дијелиће Шпанац Хесус Гил Манзано, а асистираће му сународњаци Диего Барберо и Анхел Невадо. Четврти судија је Гиљермо Квадра Фернандез, а у ВАР соби ће бити Карлос дел Церо Гранде и Валентин Гомез - сви Шпанија.
Утакмица БиХ - Аустрија почиње од 20 сати и 45 минута, а гдје можете гледати пренос утакмице прочитајте кликом ОВДЈЕ.
