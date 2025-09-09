Ово је добро: Нећете вјеровати шта је Пикси рекао након бруке против Енглеске

Извор:
АТВ
09.09.2025
23:59
Коментари:0
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић Пикси након бруке против Енглеске одржао је конференцију за новинаре на којој је рекао да је овакав пораз "добар да се пробудимо".
“Ово је добро што се десило, да се пробудимо. Наш прави ривал у овој групи је Албанија, Енглеска је димензија више. Послије дуела са Албанцима можемо да говоримо на којем је нивоу наш фудбал”, рекао је Пикси.
Фудбал
Овако изгледа табела у групи К након бруке Србије
"Морао сам да мијењам састав због велике потрошње против Летоније. Знамо да Митровић не игра три мјесеца, Јовић такође кубури са минутажом. Знате да су они јаки на лопти, идеја је била да се дефанзивној линији и играчима на средини терена олакша премоћ Енглеза. Зато су почели Недељковић и Бирманчевић. Надали смо се да бисмо преко њих у контри могли да запријетимо. Ипак, у каквом год саставу да смо изашли не би било спаса", додао је.
Закључио је да прихвата све критике.
Фудбал
Селектор Енглеске нимало скроман након деструкције Србије
"Али, против овакве екипе не можете да извучете живу главу", каже селектор Србије.
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму