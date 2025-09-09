Logo
Ово је добро: Нећете вјеровати шта је Пикси рекао након бруке против Енглеске

АТВ

09.09.2025

23:59

Ово је добро: Нећете вјеровати шта је Пикси рекао након бруке против Енглеске
Фото: АТВ / Никола Лучић

Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић Пикси након бруке против Енглеске одржао је конференцију за новинаре на којој је рекао да је овакав пораз "добар да се пробудимо".

“Ово је добро што се десило, да се пробудимо. Наш прави ривал у овој групи је Албанија, Енглеска је димензија више. Послије дуела са Албанцима можемо да говоримо на којем је нивоу наш фудбал”, рекао је Пикси.

Фудбалери Србије

Фудбал

Овако изгледа табела у групи К након бруке Србије

"Морао сам да мијењам састав због велике потрошње против Летоније. Знамо да Митровић не игра три мјесеца, Јовић такође кубури са минутажом. Знате да су они јаки на лопти, идеја је била да се дефанзивној линији и играчима на средини терена олакша премоћ Енглеза. Зато су почели Недељковић и Бирманчевић. Надали смо се да бисмо преко њих у контри могли да запријетимо. Ипак, у каквом год саставу да смо изашли не би било спаса", додао је.

Закључио је да прихвата све критике.

Томас Тухел

Фудбал

Селектор Енглеске нимало скроман након деструкције Србије

"Али, против овакве екипе не можете да извучете живу главу", каже селектор Србије.

Фудбалска репрезентација Србије

Dragan Stojković Piksi

Србија

Engleska

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Коментари (0)
