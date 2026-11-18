Аутор:АТВ редакција
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Троминутне паузе за освјежење играча могле би да постану стандард и на Свјетском првенству 2030. године, а један од разлога за то је и велики комерцијални потенцијал који доносе телевизијским кућама.
Како преноси британски "Гардијан", ФИФА је у документима за продају телевизијских права за наредни Мундијал навела могућност емитовања реклама током ових прекида. Ипак, из свјетске куће фудбала поручују да коначна одлука о њиховом задржавању још није донијета.
Паузе у трајању од три минута уведене су на свих 104 утакмице овогодишњег Свјетског првенства у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади. ФИФА их је образложила бригом о здрављу фудбалера, али су велику корист од њих имале и телевизије које су преносиле утакмице.
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Према писању британског листа, телевизијским кућама представљена је и могућност рекламирања током ових прекида, али и додатне паузе за расхлађивање, које УЕФА користи када температура на терену достигне 28 степени.
Колики је финансијски потенцијал оваквог модела показује податак који је објавио "Холивуд репортер". Процјене говоре да су рекламе током пауза доносиле између два и девет милиона долара по утакмици, док је амерички Фокс од њих наводно остварио око 250 милиона долара прихода.
Компанија "Гајдлајн", која се бави анализом оглашавања, процијенила је да је укупан приход Фокса од реклама током првенства износио 835 милиона долара. То је готово двоструко више од 485 милиона долара, колико је телевизија платила за права преноса.
ФИФА током овогодишњег турнира није директно остваривала приход од ових пауза, али би њихово задржавање могло да повећа вриједност телевизијских права за наредно првенство.
Свјетско првенство 2030. године углавном ће бити одржано у Мароку, Шпанији и Португалу, док ће три утакмице бити одигране у Јужној Америци.
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ФИФА је већ продала телевизијска права за Шпанију Нетфликсу, а за Аустралију телевизији СБС. Продаја права за Сједињене Америчке Државе и Порторико још траје, а очекује се да би њихова вриједност могла да достигне између 1,5 и двије милијарде долара.
Међу заинтересованима су Нетфликс, други стриминг сервиси и традиционалне телевизијске куће.
За разлику од мушког Мундијала, на Свјетском првенству за жене у Бразилу наредне године неће бити обавезних пауза за освјежење. Разлог су очекиване ниже температуре у односу на градове домаћине овогодишњег мушког турнира, преноси Телеграф.
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