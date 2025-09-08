Logo
Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска

08.09.2025

17:42

Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска
Фудбалске репрезентације Србије и Енглеске састају су у уторак од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у сусрету Групе К квалификација за Мундијал 2026. године.

Србија је у претходном колу славила против Летоније голом Душана Влаховића, док је Енглеска била боља од Андоре са 2:0.

Уочи окршаја с Енглезима у табору Орлова влада одлична атмосфера, па нема сумње да ће меч бити прави угођај за љубитеље фудбала.

Енглеска је прва у групи са 4 побједе, док Срби држе другу позицију са двије побједе и једним ремијем.

Албанија је трећа са пет бодова, а Андора има бод мање.

На посљедњем мјесту је Летонија без иједног бода, односно са пет пораза.

