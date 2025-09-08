Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска

Извор:
АТВ
08.09.2025
17:42
Коментари:0
Фудбалске репрезентације Србије и Енглеске састају су у уторак од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у сусрету Групе К квалификација за Мундијал 2026. године.
Србија је у претходном колу славила против Летоније голом Душана Влаховића, док је Енглеска била боља од Андоре са 2:0.
Уочи окршаја с Енглезима у табору Орлова влада одлична атмосфера, па нема сумње да ће меч бити прави угођај за љубитеље фудбала.
Енглеска је прва у групи са 4 побједе, док Срби држе другу позицију са двије побједе и једним ремијем.
Албанија је трећа са пет бодова, а Андора има бод мање.
На посљедњем мјесту је Летонија без иједног бода, односно са пет пораза.
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму