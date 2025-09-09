Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

Извор:
АТВ
09.09.2025
21:39
Коментари:0
Фудбалери Србије играју против Енглеске у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године.
Прво полувријеме је почело на срећу репрезентације Енглеске у којем су успјели Србији задати чак два гола.
Сјајно је центрирао Рајс из корнера, а Кејн је остао сам и маестралним ударцем главом матирао Петровића.
Ово је био први гол који Србија прима у квалификацијама.
🚨🚨| 🌍 GOAL | 🇷🇸 Serbia 0-1 England 🏴 | Harry Kane— @moramora (@moramora559378) September 9, 2025
📌Follow my account @moramora559378 👈to support me pleasepic.twitter.com/0NMgLLe4Wg
Феноменална акција Енглеске се наставила. Искористили су изванредну прилику за други гол. Три потеза била су довољна да отпадне цијели тим Србије.
Роџерс је у Роналдињовом стилу проиграо Мадуекеа, ког нико није могао да стигне, а нападач Челсија је рутински ријешио ситуацију један на један. У 36-ом минуту Мадуке је крунисао осличну акцију и резултат је био 2:0 за Енглеску у првом полувремену.
Погледајте како је то изгледало:
🚨🏴 MADUEKE DOUBLES THE LEAD FOR ENGLAND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2025
Serbia 0-2 England.pic.twitter.com/sKBgXpneZa
Пратите директан пренос на порталу АТВ-а.
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму