Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

Извор:

АТВ

09.09.2025

21:39

Коментари:

0

Фото: АТВ

Фудбалери Србије играју против Енглеске у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године.

Прво полувријеме је почело на срећу репрезентације Енглеске у којем су успјели Србији задати чак два гола.

Сјајно је центрирао Рајс из корнера, а Кејн је остао сам и маестралним ударцем главом матирао Петровића.

Ово је био први гол који Србија прима у квалификацијама.

Феноменална акција Енглеске се наставила. Искористили су изванредну прилику за други гол. Три потеза била су довољна да отпадне цијели тим Србије.

Роџерс је у Роналдињовом стилу проиграо Мадуекеа, ког нико није могао да стигне, а нападач Челсија је рутински ријешио ситуацију један на један. У 36-ом минуту Мадуке је крунисао осличну акцију и резултат је био 2:0 за Енглеску у првом полувремену.

Погледајте како је то изгледало:

Пратите директан пренос на порталу АТВ-а.

Коментари (0)
