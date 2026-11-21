Аутор:АТВ редакција
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Голман Зрињског Горан Карачић доживио је повреду током првог полувремена утакмице против БСК-а у Крупи на Врбасу, након чега је возилом Хитне помоћи превезен у болницу.
Неугодна ситуација догодила се у 27. минути сусрета 14. кола Вин лиге БиХ. Карачић је изашао ван казненог простора како би главом интервенисао испред Марчетића, који га је током дуела лактом ударио у нос.
Карачић није могао наставити утакмицу те је превезен у болницу у Бањалуку.
"Горан Карачић задобио је потрес мозга тијеком данашње утакмице против БСК-а, након чега је превезен у болницу у Бањој Луци", навели су из Зрињског.
Његово здравствено стање тренутно је стабилно, али сљедећа 24 часа, ипак, ће остати на посматрању и под надзором љекара.
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"Горану желимо брз и успјешан опоравак" , поручили су из клуба.
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