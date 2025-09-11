Процурила информација: Младен Крстајић преузима репрезентацију

Извор:
Информер
Српски стручњак Младен Крстајић (51) један је од главних кандидата за позицију селектора у фудбалској репрезентацији Казахстана.
Репрезентација Казахстана прије неколико дана претрпела је убедљив пораз од селекције Белгије (6:0) у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године, након чега су руководиоци Фудбалског савеза ове државе одлучили да разријеше дужности дотадашњег кормилара Алија Алијева (44)
Мора се признати да је веома незгодан тренутак за промјену селектора усред квалификација за Мундијал који се наредне године игра у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику, али околности су једноставно такве.
Како је пренио портпарол тима Јермухамед Маулен, у оптицају су имена двојица искусних српских стручњака.
Први кандидат, уједно и најизгледнији, јесте Младен Крстајић, тренер са богатим искуством, који је раније предводио националне селекције Србије и Бугарске. Друга опција је Милић Ћурчић, домаћој публици мање познато име, али у Казахстану цењен и признат, будући да је већ био на челу неколико тамошњих клубова.
- Јуче сам разговарао са страним фудбалским агентима, агентима из Србије. Распитао сам се у вези са тренерима из Русије. Један од њих је понудио Гончаренка, али је одмах одбијена та опција. Он није радио са националним селекцијама, посљедњу годину је без посла, а и карактер му је проблематичан - казао је Маулен и додао:
- Гледали смо критеријум да тренер буде млађи од 55 година: предложили су ми Младена Крстајића и Милића Чурчића. Милић Чурчић добро познаје казахстански фудбал, говори енглески језик, зна напамет играче попут Оразова, Асранкулова, Чеснокова… Младен Крстајић је одличан кандидат. Његова цијена одговара његовом нивоу. Провјерили смо плату: 300.000 долара (око 255.000 евра, прим. аут.) годишње - поделио је Маулен.
