Logo
Large banner

Процурила информација: Младен Крстајић преузима репрезентацију

Извор:

Информер

11.09.2025

16:24

Коментари:

0
Процурила информација: Младен Крстајић преузима репрезентацију
Фото: Youtube/ screenshot

Српски стручњак Младен Крстајић (51) један је од главних кандидата за позицију селектора у фудбалској репрезентацији Казахстана.

Репрезентација Казахстана прије неколико дана претрпела је убедљив пораз од селекције Белгије (6:0) у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године, након чега су руководиоци Фудбалског савеза ове државе одлучили да разријеше дужности дотадашњег кормилара Алија Алијева (44)

фудбалска лопта-фудбал

Фудбал

Тренер Тотенхема жели да уведе револуционарна правила у фудбалу

Мора се признати да је веома незгодан тренутак за промјену селектора усред квалификација за Мундијал који се наредне године игра у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику, али околности су једноставно такве.

Како је пренио портпарол тима Јермухамед Маулен, у оптицају су имена двојица искусних српских стручњака.

Први кандидат, уједно и најизгледнији, јесте Младен Крстајић, тренер са богатим искуством, који је раније предводио националне селекције Србије и Бугарске. Друга опција је Милић Ћурчић, домаћој публици мање познато име, али у Казахстану цењен и признат, будући да је већ био на челу неколико тамошњих клубова.

- Јуче сам разговарао са страним фудбалским агентима, агентима из Србије. Распитао сам се у вези са тренерима из Русије. Један од њих је понудио Гончаренка, али је одмах одбијена та опција. Он није радио са националним селекцијама, посљедњу годину је без посла, а и карактер му је проблематичан - казао је Маулен и додао:

Карађорђева шницла

Србија

Продаје се ресторан у којем је настала чувена Карађорђева шницла

- Гледали смо критеријум да тренер буде млађи од 55 година: предложили су ми Младена Крстајића и Милића Чурчића. Милић Чурчић добро познаје казахстански фудбал, говори енглески језик, зна напамет играче попут Оразова, Асранкулова, Чеснокова… Младен Крстајић је одличан кандидат. Његова цијена одговара његовом нивоу. Провјерили смо плату: 300.000 долара (око 255.000 евра, прим. аут.) годишње - поделио је Маулен.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Mladen Krstajić

Srbija

Kazahstan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Карађорђева шницла - месни специјалитет настао у Београду

Србија

Продаје се ресторан у којем је настала чувена Карађорђева шницла

11 ч

0
Којић: Нема чланства у ЕУ док је БиХ протекторат

Република Српска

Којић: Нема чланства у ЕУ док је БиХ протекторат

11 ч

0
Халид Бешлић објавио нову пјесму: Посвећена посебној особи

Сцена

Халид Бешлић објавио нову пјесму: Посвећена посебној особи

11 ч

1
Лукашенко о дроновима: Оборили смо колико смо могли, Пољска ескалира ситуацију

Свијет

Лукашенко о дроновима: Оборили смо колико смо могли, Пољска ескалира ситуацију

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner