Аутор:Стеван Лулић
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Почеле су пријаве за цијењени Новогодишњи турнир у малом фудбалу који ће бити одржан од 19. децембра.
Пријаве трају до 8. децембра, а све информације могу се добити на број телефона 066/650-535.
За побједника турнира обезбијеђена је награда од чак 16.000 конвертибилних марака, док ће другопласирана екипа добити 2.000 КМ.
Организатори истичу да се игра по систему у којем група траје један дан, а екипе ће морати долазити максимално три пута.
Турнир ће бити организован у шест категорија и то:
"Посебно истичемо и дугогодишњу подршку коју наш турнир има од Палате Републике, још од периода пандемије, када је тадашњи предсједник Републике Српске Милорад Додик пружио подршку његовом одржавању, која се наставила и у наредним годинама", наводе организатори турнира за АТВ.
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