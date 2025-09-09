Прве ријечи Пиксија послије катастрофе против Енглеза

09.09.2025
Фудбалери Србије претрпјели су тежак пораз од Енглеске у утакмици квалификација за Свјетско првенство.
Гости су у главном граду Србије били доминантни, показали разлику у класи и на крају славили резултатом 5:0.
Након дебакла Орлова, селектор Драган Стојковић Пикси је рекао:
"Једно вече за заборав у сваком случају што се нас тиче. Чини ми се да је ово морало да се деси, наишли смо на квалитетног противника, велика је разлика, у квалитету, брзини, физици. Нисмо ни могли боље да очекујемо".
Енглеска је практично зацементирала прво мјесто у групи и директан пласман на Мундијал, док ће Србија водити велику борбу за друго мјесто и пролаз у бараж.
Послије вечерашњих утакмица, Енглеска је прва са максималних 15 бодова из пет утакмица. Албанија је послије победе над Летонијом друга са осам бодова из пет утакмица, док је Србија сада трећа са седам бодова из четири утакмице.
Слиједи Летонија са четири бода из пет утакмица, а на зачељу је Андора без бодова из пет утакмица.
Србија наредну утакмицу, по свему судећи одлучујућу, игра 7. октобра против Албаније на свом терену.
