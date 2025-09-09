Logo
Large banner

Прве ријечи Пиксија послије катастрофе против Енглеза

09.09.2025

23:09

Коментари:

0
Прве ријечи Пиксија послије катастрофе против Енглеза
Фото: Агенција Анадолија

Фудбалери Србије претрпјели су тежак пораз од Енглеске у утакмици квалификација за Свјетско првенство.

Гости су у главном граду Србије били доминантни, показали разлику у класи и на крају славили резултатом 5:0.

Након дебакла Орлова, селектор Драган Стојковић Пикси је рекао:

"Једно вече за заборав у сваком случају што се нас тиче. Чини ми се да је ово морало да се деси, наишли смо на квалитетног противника, велика је разлика, у квалитету, брзини, физици. Нисмо ни могли боље да очекујемо".

БиХ - Аустрија

Фудбал

Први пораз БиХ у квалификацијама, Аустрија славила у Зеници

Енглеска је практично зацементирала прво мјесто у групи и директан пласман на Мундијал, док ће Србија водити велику борбу за друго мјесто и пролаз у бараж.

Послије вечерашњих утакмица, Енглеска је прва са максималних 15 бодова из пет утакмица. Албанија је послије победе над Летонијом друга са осам бодова из пет утакмица, док је Србија сада трећа са седам бодова из четири утакмице.

Слиједи Летонија са четири бода из пет утакмица, а на зачељу је Андора без бодова из пет утакмица.

Србија-Енглеска

Фудбал

Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова

Србија наредну утакмицу, по свему судећи одлучујућу, игра 7. октобра против Албаније на свом терену.

Подијели:

Тагови:

Фудбалска репрезентација Србије

Србија

Engleska

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Фудбал

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

9 ч

7
Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

Свијет

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

10 ч

0
Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи

Свијет

Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи

10 ч

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

БиХ

Амиџић са делегацијом Свјетске банке: ''Идемо даље''

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner