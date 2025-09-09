Logo
Први пораз БиХ у квалификацијама, Аустрија славила у Зеници

09.09.2025

22:56

Коментари:

0
Први пораз БиХ у квалификацијама, Аустрија славила у Зеници
Фото: Н/ФС БИХ

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине доживјела је први пораз у квалификацијама за Свјетско првенство, а он је дошао у најважнијем мечу досадашњег тока квалификација.

Аустрија је у Зеници савладала Змајеве са 2:1.

Тако су Змајеви угрозили своје прво мјесто на табели групе квалификација, пошто је сада Аустрија на истом учинку као и БиХ - 12 бодова, а има и утакмицу мање.

Србија-Енглеска

Фудбал

Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова

Одлучније су Змајеви ушли у утакмицу и пријетили су већ у првом минуту преко лијеве стране, али убачај је завршио иза леђа Џеке, који није лопту могао послати ка голу.

Настављен је притисак БиХ у уводним минутима, а у деветом је Мухаремовић изблокиран након корнера. Минут касније Џеко покушава атрактивно, али шаље лопту преко гола.

Услиједило је дуго затишје, а онда у 24. минуту колосална прилика за Аустрију. Грегорич је одиграо повратну лопту након слободњака, Васиљ је одбио ударац, а онда са пет метара Линхарт промашује готово немогуће!

Минут касније Гиговић шутира поред гола Аустрије након убачаја Мемића, па је услиједило ново затишје и није било никаквих узбуђења све до 38. минута.

Dragan-Stojković-Piksi-290825

Фудбал

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Тада је Тахировић дивним додавањем пронашао Џеку на седам метара од гола гостију, али Дијамант није успио петом да гурне лопту према голу. Завршила је она у рукама голмана Аустрије.

Четири минута прије одласка на одмор Грегорич шутира са ивице казненог простора након дивног додавања Баумгартнера, а изблокирао га је Мухаремовић.

Много више узбуђења доноси наставак утакмице, пошто Аустрија стиже до предности већ у 49. минуту утакмице. Тада је Мујакић одбио лопту на волеј Сабицеру, а он погађа за 1:0.

Ипак, експресно се враћа Босна и Херцеговина, пошто већ у 50. минуту Џеко погађа мрежу Аустријанаца након сјајне асистенције Демировића са десне стране, који је одрадио главни дио посла.

Након тога Змајеви остају без Дедића који се повриједио, а у 60. минуту Сабицер пропушта велику прилику за Аустрију.

До нове предности Аустрија стиже у 65. минуту, а тада Лајмер погађа након што је испала цијела одбрана БиХ, а Мухаремовић заспао и није направио офсајд замку.

До краја је остало 2:1 и Аустрија је освојила велика три бода у борби за пласман на Мундијал. Сада су БиХ и Аустрија на врху табеле поравнати са по 12 бодова, али Аустријанци имају утакмицу заостатка.

