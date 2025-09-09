Први пораз БиХ у квалификацијама, Аустрија славила у Зеници

09.09.2025
22:56
Коментари:0
Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине доживјела је први пораз у квалификацијама за Свјетско првенство, а он је дошао у најважнијем мечу досадашњег тока квалификација.
Аустрија је у Зеници савладала Змајеве са 2:1.
Тако су Змајеви угрозили своје прво мјесто на табели групе квалификација, пошто је сада Аустрија на истом учинку као и БиХ - 12 бодова, а има и утакмицу мање.
Одлучније су Змајеви ушли у утакмицу и пријетили су већ у првом минуту преко лијеве стране, али убачај је завршио иза леђа Џеке, који није лопту могао послати ка голу.
Настављен је притисак БиХ у уводним минутима, а у деветом је Мухаремовић изблокиран након корнера. Минут касније Џеко покушава атрактивно, али шаље лопту преко гола.
Услиједило је дуго затишје, а онда у 24. минуту колосална прилика за Аустрију. Грегорич је одиграо повратну лопту након слободњака, Васиљ је одбио ударац, а онда са пет метара Линхарт промашује готово немогуће!
Минут касније Гиговић шутира поред гола Аустрије након убачаја Мемића, па је услиједило ново затишје и није било никаквих узбуђења све до 38. минута.
Тада је Тахировић дивним додавањем пронашао Џеку на седам метара од гола гостију, али Дијамант није успио петом да гурне лопту према голу. Завршила је она у рукама голмана Аустрије.
Четири минута прије одласка на одмор Грегорич шутира са ивице казненог простора након дивног додавања Баумгартнера, а изблокирао га је Мухаремовић.
Много више узбуђења доноси наставак утакмице, пошто Аустрија стиже до предности већ у 49. минуту утакмице. Тада је Мујакић одбио лопту на волеј Сабицеру, а он погађа за 1:0.
Ипак, експресно се враћа Босна и Херцеговина, пошто већ у 50. минуту Џеко погађа мрежу Аустријанаца након сјајне асистенције Демировића са десне стране, који је одрадио главни дио посла.
Након тога Змајеви остају без Дедића који се повриједио, а у 60. минуту Сабицер пропушта велику прилику за Аустрију.
До нове предности Аустрија стиже у 65. минуту, а тада Лајмер погађа након што је испала цијела одбрана БиХ, а Мухаремовић заспао и није направио офсајд замку.
До краја је остало 2:1 и Аустрија је освојила велика три бода у борби за пласман на Мундијал. Сада су БиХ и Аустрија на врху табеле поравнати са по 12 бодова, али Аустријанци имају утакмицу заостатка.
