Аутор:АТВ редакција
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Одиграни су први мечеви петог кола УЕФА Лиге шампиона.
Реал је остварио убједљиву побједу у Мадриду иако је губио на полувремену, Сити је избјегао пораз у Манчестеру против Наполија, Борусија носи бод из Лондона против Арсенала.
Комо је наставио са сјајним партијама, па је тако пао и АЕК Марка Николића.
Резултати:
Арсенал – Борусија Дортмунд 1:1
Комо – АЕК 1:0
Фејенорд – Порто 0:1
Манчестер Сити – Наполи 2:2
РБ Лајпциг – Ленс 2:1
Реал Мадрид – ПСВ 5:1
Слован Братислава – Бетис 0:2
У првом термину од 18.45 одиграна су прва два меча, оба завршена минималним побједама домаћих тимова: Галатасарај – Астон Вила 1:0, Боде/Глимт – ЛАСК Линц 1:0.
У сриједу су на програму преостали мечеви петог кола. Од 18.45 играју Сабах – Барселона и Славија Праг – Виљареал. Од 21 час састају се Атлетико Мадрид – Викинг, Клуб Бриж – Ливерпул, Интер – Штутгарт, Лил – Бајерн, Пари Сен Жермен – Рома, Шахтјор – Фенербахче и Спортинг Лисабон – Манчестер јунајтед.
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