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Радник без шансе, Борац са четири комада испратио Бијељинце

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АТВ редакција
08.11.2026 16:54

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Радник без шансе, Борац са четири комада испратио Бијељинце
Фото: ATV

Фудбалски клуб Борца без муке је славио против Радника на Градском стадиону у оквиру 13. кола ВВин Премијер лиге БиХ.

Напунили су Бањалучани мрежу Бијељинаца па је на крају резултат гласио 4:1 за домаћина.

Након пола сата игре, тачније у 31. минуту, Пасквал доноси предност Борцу, а већ пет минута касније Ромера удвостручује предност.

Давид Вуковић у 53. минуту постиже трећи гол за бањалучки тим и тако фактички рјешава питање побједника.

На 4:0 повећава Ромера својим другим голом у 67. минуту.

Радник у 71. минуту преко Кленпића постиже почасни погодак и смањује на 4:1 те поставља коначан резултат.

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Тагови :

ФК Борац

Премијер лига БиХ

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