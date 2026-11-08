Радник без шансе, Борац са четири комада испратио Бијељинце

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Борца без муке је славио против Радника на Градском стадиону у оквиру 13. кола ВВин Премијер лиге БиХ.
Напунили су Бањалучани мрежу Бијељинаца па је на крају резултат гласио 4:1 за домаћина.
Након пола сата игре, тачније у 31. минуту, Пасквал доноси предност Борцу, а већ пет минута касније Ромера удвостручује предност.
Давид Вуковић у 53. минуту постиже трећи гол за бањалучки тим и тако фактички рјешава питање побједника.
На 4:0 повећава Ромера својим другим голом у 67. минуту.
Радник у 71. минуту преко Кленпића постиже почасни погодак и смањује на 4:1 те поставља коначан резултат.
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