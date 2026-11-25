Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Пари Сен Жермена и Роме одиграли су неријешено (2:2) у узбудљивој утакмици у којој су гости из Рима успјели да избјегну пораз.
Рома је повела већ у петом минуту када је Марио Ермосо на асистенцију Матијаса Сулеа из непосредне близине савладао Матвеја Сафонова.
Парижани су могли да изједначе само два минута касније, али је Миле Свилар одлично одбранио ударац Нуна Мендеша.
Домаћи су до изједначења стигли у 31. минуту. Сени Мајулу је извео корнер, а украјински дефанзивац Иља Забарни био највиши у скоку и главом погодио за 1:1.
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Рома је почетком другог полувремена имала сјајну прилику да поново поведе, али је Сафонов у ситуацији један на један зауставио ударaц Никола Пизилија.
Луис Енрике је у 59. минуту умјесто Ферана Тореса у игру увео Усмана Дембелеа, који се само три минута касније уписао у стријелце.
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Весли Франса је повлачењем противника за дрес скривио пенал, а судија Глен Ниберг након ВАР провјере потврдио је своју одлуку. Дембеле је био сигуран са бијеле тачке за вођство Парижана од 2:1.
Ипак, и Ђан Пјеро Гасперини имао је адута на клупи. Донијел Мален, који је у игру ушао у 67. минуту, донио је Роми изједначење у 78. минуту из пенала, досуђеног након ВАР провјере због играња руком Витиње.
Парижани су у завршници притиснули госте, прилике су имали Фабијан Руиз, Ашраф Хакими и Дембеле, али је Рома, предвођена расположеним Свиларом, успјела да сачува бод.
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