„Роналдо није довољно тренирао, издао је Јунајтед“: Тен Хаг открио зашто је удаљио Португалца из екипе

Аутор:АТВ редакција
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Ерик тен Хаг изјавио је да га је Кристијано Роналдо разочарао током заједничког рада у Манчестер јунајтеду, истичући да португалски нападач није био физички спреман за захтјеве Премијер лиге и да није прихватао његове савјете.
Бивши тренер енглеског клуба детаљније је говорио о разлозима због којих је одлучио да Роналда удаљи из екипе.
Њихова сарадња завршена је неславно, а Португалац је 2022. године напустио клуб након споразумног раскида уговора. Тен Хаг је у интервјуу за „Атлетик“ објаснио да није желио да сву одговорност за проблеме у екипи пребаци на једну од највећих звијезда свјетског фудбала, али да је као тренер морао да донесе тешке одлуке.
„Издао је екипу, а издао је и мене, јер смо планирали с њим. Отпутовао сам у Португалију да разговарам с њим о својим плановима прије него што сам дошао у Јунајтед. Очигледно је један од најбољих фудбалера у историји. Веома сам га поштовао, међутим, тада сам као менаџер морао да донесем рационалну одлуку. Изостајао је са неких тренинга, а када би тренирао, није трчао довољно нити подизао пулс на захтијевани ниво“, рекао је Тен Хаг.
Холанђанин је појаснио да се проблем није сводио само на Роналдов однос према обавезама у одбрани, већ и на његову физичку припремљеност.
„Суочио сам га с проблемом његове физичке спреме. Много пута сам му говорио: 'Рони, сви желе да раде за тебе како би те довели у праву позицију, али ако не можеш да уђеш у шеснаестерац, не можеш ни да постигнеш гол.' Он није био способан за то. Погрешно је представљати ствари тако да сам од њега очекивао да врши пресинг и да се због тога исцрпљује“, објаснио је Тен Хаг.
Према његовим ријечима, Роналдо није довољно трчао ни када је његов тим имао лопту ни када је морао да се брани.
„Говорио је играчима: 'Чувајте ноге на тренингу.' Разумијем то када си у врхунској физичкој форми, када имаш тренинге и можеш да штедиш ноге. Али прво мораш да тренираш како би достигао одговарајући ниво физичке спреме“, поручио је Холанђанин, који је био веома разочаран Роналдовим приступом.
Роналдо се у Манчестер јунајтед вратио 2021. године из Јувентуса, у трансферу вриједном 17 милиона евра. Ипак, сарадња са Тен Хагом потрајала је само нешто више од годину дана.
Холандски стручњак га је најприје преселио на клупу за резервне играче, а потом и на трибине, што је изазвало незадовољство португалског нападача.
Незадовољан својим статусом, Роналдо је јавно критиковао клуб, након чега је Јунајтед пристао на споразумни раскид уговора. Португалац је каријеру наставио у Саудијској Арабији, гдје наступа за Ал Наср и покушава да достигне границу од 1.000 голова у професионалној каријери.
У међувремену, Роналдо се нашао у центру пажње и због дешавања у португалском фудбалу, укључујући наводни сукоб са фудбалским савезом и селектором Жоржом Жезусом, кога је оптужио за „сплетке“.
Иако је током каријере освојио бројне трофеје и поставио бројне рекорде, расправе о његовом понашању, односу са тренерима и саиграчима настављају да прате једног од најпознатијих фудбалера данашњице.
(РТС)
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