Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Аталанте посљедњи брифинг пред вечерашњу утакмицу против Борца одрадили су на свјеже постављеном терену бањалучког БСК-а.
Маурицио Сари одлучио је да екипа не тренира на Градском стадиону уочи утакмице те гости неће имати стандардну припрему за овај двобој. Данас пријеподне је италијански стручњак повео своје играче на активацију и кратак тактички дрил за Борац о којем је похвално говорио на званичној конференцији за медије.
"Добра су екипа, анализирали смо их. Добро су вођени и утренирани. Имају два млада квалитетна фудбалера. Многи мисле да ће ово бити лака утакмица за нас, не бих се сложио. Мислим да ће бити тешко, ако је не схватимо на прави начин и уђемо са предрасудама, онда може да буде јако болна лекција", поручио је Сари.
Фудбал
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Гостима ће утолико бити лакше јер у саставу имају много фудбалера са ових простора. Међу њима је српски репрезентативац Лазар Самарџић који од доласка у Бањалуку изазива велику пажњу фудбалских фанатика.
Гости су у Бањалуку стигли након спектакуларне утакмице и ремија са Интером 4:4. Очекује се да Сари изведе најјачи састав на Борац јер Аталанта са четири бода за сада није блистала у Европи те се надају да послије Бањалуке почињу бољи дани за “богињу”.
Утакмица Борац - Аталанта игра се вечерас у 21 час на Градском стадиону у Бањалуци.
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