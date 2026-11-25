Аутор:АТВ редакција
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Борац је добра екипа која је добро утренирана и утакмица неће бити једноставна, рекао је тренер Аталанте Маурицио Сари пред сутрашњи меч у Бањалуци.
"Добра су екипа, добру су утренирани и имају висок ниво игре. Имају два добра млада играча", рекао је Сари.
Он каже да од својих играча тражи максималан приступ.
"Утакмица ће бити тешка иако многи мисли да ће бити једноставна за нас. Захтијевам максималан приступ играча без предрасуда јер то може да буде болна лекција", каже Сари.
Утакмица Лиге конференције заказана је за 21.00 час, а улазнице су давно распродате, што гарантује да бањалучку публику вечерас очекује прави празник фудбала.
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