Познати почетни састави за меч БиХ - Италија

31.03.2026 19:22

Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Селектор фудбалске репрезентације БиХ Сергеј Барбарез је одредио 11 играча који ће почети вечерашњу утакмицу с Италијом.

У сусрету на стадиону Билино Поље у дресу БиХ ће наступити: Никола Васиљ, Сеад Колашинац, Тарик Мухаремовић, Никола Катић, Амар Дедић, Иван Башић, Иван Шуњић, Есмир Бајрактаревић, Амар Мемић, Ермедин Демировић и капитен Един Џеко.

Барбарез је у односу на полуфиналну утакмицу баража против Велса направио једну измјену - умјесто Бењамина Тахировића од прве минуте ће заиграти Иван Башић.

Италија: Донарума, Калфиори, Бастони, Манћини, Димарко, Тонали, Локатели, Барела, Политано, Ретегуи, Кеан.

Утакмица Босна и Херцеговина - Италија игра се од 20:45 сати на Билином Пољу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

БиХ Италија

Зеница

Италија

Сергеј Барбарез

Đenaro Gatuzo

Прочитајте више

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

Фудбал

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

2 ч

0
Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

Фудбал

Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

4 ч

4
“Ај Италија”, исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци

Фудбал

Порука “Лешинара” пред дуел у Зеници: "Ај Италија"

3 ч

1
Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

Фудбал

Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

5 ч

0

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

Фудбал

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

2 ч

0
“Ај Италија”, исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци

Фудбал

Порука “Лешинара” пред дуел у Зеници: "Ај Италија"

3 ч

1
Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"

Фудбал

Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"

4 ч

0
Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

Фудбал

Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

4 ч

4

20

37

Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

20

33

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

20

26

Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

20

25

Америчка новинарка отета усред Багдада, у току велика акција снага безбједности

20

14

Нови удар на џепове грађана Бањалуке

