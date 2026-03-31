Познати почетни састави за меч БиХ - Италија

Селектор фудбалске репрезентације БиХ Сергеј Барбарез је одредио 11 играча који ће почети вечерашњу утакмицу с Италијом.
У сусрету на стадиону Билино Поље у дресу БиХ ће наступити: Никола Васиљ, Сеад Колашинац, Тарик Мухаремовић, Никола Катић, Амар Дедић, Иван Башић, Иван Шуњић, Есмир Бајрактаревић, Амар Мемић, Ермедин Демировић и капитен Един Џеко.
Барбарез је у односу на полуфиналну утакмицу баража против Велса направио једну измјену - умјесто Бењамина Тахировића од прве минуте ће заиграти Иван Башић.
Италија: Донарума, Калфиори, Бастони, Манћини, Димарко, Тонали, Локатели, Барела, Политано, Ретегуи, Кеан.
Утакмица Босна и Херцеговина - Италија игра се од 20:45 сати на Билином Пољу.
