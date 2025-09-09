Селектор Енглеске нимало скроман након деструкције Србије

Аутор:Nikola Lučić
Селектор фудбалске репрезентације Енглеске Томас Тухел није био ни мало скроман након што су његови играчи са високих 0:5 савладали Србију у Београду.
Тухел је поручио да је очекивао да ће његови пулени одиграти овако.
"Одлична игра са савршеним резултатом. Дошли смо максимално фокусирани за ову утакмицу и имали смо све под контролом током свих 90 минута. Никада не постављам лимите пред своје играче и можемо још боље. Очекивао сам да ћемо одиграти овако", рекао је и закључио:
"Остварили смо савршен резултат, имали смо пет различитих стријелаца и то такође радује. Настављамо даље, чека нас још посла до краја квалификација".
