Селектор Енглеске нимало скроман након деструкције Србије

Аутор:

Nikola Lučić

09.09.2025

23:19

Фото: АТВ / Никола Лучић

Селектор фудбалске репрезентације Енглеске Томас Тухел није био ни мало скроман након што су његови играчи са високих 0:5 савладали Србију у Београду.

Тухел је поручио да је очекивао да ће његови пулени одиграти овако.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Прве ријечи Пиксија послије катастрофе против Енглеза

"Одлична игра са савршеним резултатом. Дошли смо максимално фокусирани за ову утакмицу и имали смо све под контролом током свих 90 минута. Никада не постављам лимите пред своје играче и можемо још боље. Очекивао сам да ћемо одиграти овако", рекао је и закључио:

"Остварили смо савршен резултат, имали смо пет различитих стријелаца и то такође радује. Настављамо даље, чека нас још посла до краја квалификација".

Фудбалска репрезентација Србије

Србија

Engleska

Tomas Tuhel

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

