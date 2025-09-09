Серија А зове СМС-а

Извор:
Интер и Јувентус гледају ка Сергеју Милинковић-Савићу.
Како пише Фабрицио Романо, Стара дама из Торина жели да наредног љета доведе у своје редове српског везисту.
Уз то, помиње се и Интер да је заинтересован за потпис Сергеја.
Ипак, пита се и Ал Хилал, који има уговор са Милинковић-Савићем до 2026. године и видјећемо да ли ће понудити наставак сарадње.
Уколико се то деси, онда је веома тешко да се испарира понуди Саудијаца, али могао би да пресуди спортски мотив код Сергеја.
