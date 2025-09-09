Logo
Серија А зове СМС-а

09.09.2025

Серија А зове СМС-а

Интер и Јувентус гледају ка Сергеју Милинковић-Савићу.

Како пише Фабрицио Романо, Стара дама из Торина жели да наредног љета доведе у своје редове српског везисту.

Уз то, помиње се и Интер да је заинтересован за потпис Сергеја.

Ипак, пита се и Ал Хилал, који има уговор са Милинковић-Савићем до 2026. године и видјећемо да ли ће понудити наставак сарадње.

Уколико се то деси, онда је веома тешко да се испарира понуди Саудијаца, али могао би да пресуди спортски мотив код Сергеја.

Sergej Milinković Savić

