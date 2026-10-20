Сити убједљиво савладао АЕК

Аутор:АТВ редакција
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АЕК из Атине доживио је убједљив пораз у Манчестеру од Ситија - 1:5 (0:2).
Екипа српског тренера Марка Николића са Луком Јовићем у шпицу успјела је да у 57. минуту смањи заостатак на 1:2 голом Ставроса Пилиоса, али "грађани" нису допустили себи да се опусте.
У првом полувремену стријелци за екипу Енца Мареске били су Енглези, Елиот Андерсон (12. минут) и Фил Фоден (34'), који је ухватио снажан залет и завршио меч са хет-триком. Након што је Рајан Шерки поставио резултат "3:1" на семафору голом у 57. минуту, управо је Фоден привео меч крају погоцима у 56. и 76. минуту.
АЕК је био од старта свјестан да може да буде храбар и борбен, што је и био, али да се за коначан исход ипак пита домаћин и апсолутни фаворит и тако је и било. У својој опроштајној сезони у Лиги шампиона, у којој наредних сезона извјесно неће играти, Манчестер сити је остварио другу побједу, уз пораз од Пари Сен Жермена у прошлом колу, преноси Мондо.
Са друге стране, АЕК је у прошлом колу драматичније изгубио у Лондону од Шахтјора (1:3), а у 1. колу у септембру остварио је побједу против ЛАСК-а код куће (1:0). У сљедећем колу Николићев тим у Атини ће дочекати велики Реал Мадрид, 4. новембра.
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