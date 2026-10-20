Logo

Сити убједљиво савладао АЕК

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 23:02

Коментари:

0
Фил Фоден из Манчестер ситија слави након што је постигао четврти гол током фудбалске утакмице Лиге шампиона између Манчестер ситија и АЕК-а из Атине, одигране у Манчестеру (Енглеска) у уторак, 20. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson

АЕК из Атине доживио је убједљив пораз у Манчестеру од Ситија - 1:5 (0:2).

Екипа српског тренера Марка Николића са Луком Јовићем у шпицу успјела је да у 57. минуту смањи заостатак на 1:2 голом Ставроса Пилиоса, али "грађани" нису допустили себи да се опусте.

У првом полувремену стријелци за екипу Енца Мареске били су Енглези, Елиот Андерсон (12. минут) и Фил Фоден (34'), који је ухватио снажан залет и завршио меч са хет-триком. Након што је Рајан Шерки поставио резултат "3:1" на семафору голом у 57. минуту, управо је Фоден привео меч крају погоцима у 56. и 76. минуту.

АЕК је био од старта свјестан да може да буде храбар и борбен, што је и био, али да се за коначан исход ипак пита домаћин и апсолутни фаворит и тако је и било. У својој опроштајној сезони у Лиги шампиона, у којој наредних сезона извјесно неће играти, Манчестер сити је остварио другу побједу, уз пораз од Пари Сен Жермена у прошлом колу, преноси Мондо.

Са друге стране, АЕК је у прошлом колу драматичније изгубио у Лондону од Шахтјора (1:3), а у 1. колу у септембру остварио је побједу против ЛАСК-а код куће (1:0). У сљедећем колу Николићев тим у Атини ће дочекати велики Реал Мадрид, 4. новембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лига шампиона

Манчестер сити

AEK

Фудбал

утакмица

Коментари (0)

Више из рубрике

Предао се предсједник Торциде

Фудбал

Предао се предсједник Торциде

5 ч

0
Тренер Јувентуса Лучано Спалети реагује током фудбалске утакмице Серије А између Каљарија и Јувентуса, у Каљарију, Италија, у недјељу, 11. октобра 2026.

Фудбал

Јувентус одлучио о Спалетијевој судбини: Познат став управе након дебакла

7 ч

0
У завршној фази радови на Градском стадиону у Бањалуци, под патронатом УЕФА-а.

Фудбал

ФК Борац: Градски стадион добија своје "европску рухо"

8 ч

0
„Роналдо није довољно тренирао, издао је Јунајтед“: Тен Хаг открио зашто је удаљио Португалца из екипе

Фудбал

„Роналдо није довољно тренирао, издао је Јунајтед“: Тен Хаг открио зашто је удаљио Португалца из екипе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Винлајн Баскет куп: Игокеа дочекује Парму

23

10

Барселона поражена од ПСЖ-а резултатом 4:2

23

02

Сити убједљиво савладао АЕК

23

00

Петровић за АТВ: Цијена електричне енергије за становништво се не повећава

22

54

Почиње АБА 2 лига, Борац дочекује Морнар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима