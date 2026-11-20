Аутор:Никола Лучић
Коментари:0
Фудбалски клуб Слога ДИПО из Горњих Подградаца упутио је писмо захвалности свима који су помогли и увеличали обиљежавање 100 година постојања клуба, истичући да је јубилеј био један од најзначајнијих догађаја у историји овог колектива.
У писму се наводи да је клуб јесењи дио сезоне 2026/2027. у Подручној лиги Градишка завршио на трећем мјесту, што представља наговјештај повратка на стазе успјеха.
Ипак, централни догађај у години на измаку била је прослава великог јубилеја – вијека постојања Слоге ДИПО.
Обиљежавање је почело у априлу пријатељском утакмицом са комшијама из ФК Козара, којима су из клуба захвалили на гостовању. Централна свечаност одржана је 26. јуна када су приређене свечана академија и промоција монографије и филма о стотину година клуба.
Посебну захвалност упутили су бившим играчима, тренерима, члановима управе, навијачима и бројним гостима, међу којима су били представници институција Републике Српске и БиХ, Града Градишка, фудбалских савеза, привредници и спортски радници.
Прослава је настављена дан касније на стадиону „Др Милутин Вучковац“, гдје су снаге одмјерили ветерани Црвене звезде и Партизана из Београда. Из Слоге су истакли да је њихов долазак учинио стогодишњицу незаборавном.
Захвалност је упућена и ауторима монографије и филма, Слободану Борјановићу и Ђорђу Старчевићу, као и медијским кућама које су пратиле јубилеј, међу којима је и АТВ.
“Хвала свима који су кроз ових 100 година допринијели писању историје ФК Слога ДИПО из Горњих Подградаца! Нека Слога ДИПО живи вјечно”, поручили су из управе клуба и Организационог одбора за прославу стогодишњице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
5 ч1
Фудбал
8 ч0
Фудбал
20 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму