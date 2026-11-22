Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дуду Георгеску, један од највећих нападача у историји румунског фудбала и двоструки освајач Златне копачке Европе, преминуо је у 76. години у Канади.
Некадашњи репрезентативац Румуније, који држи рекорд по броју голова у тамошњем првенству (252), пронађен је мртав у изнајмљеном стану у Торонту.
Вијест о смрти легендарног фудбалера потврдио је пјевач народне музике Георг Турда, његов близак пријатељ, преноси румунски "Газета Спортурилор".
Он је трагичну вијест сазнао од власника стана у којем је Георгесцу живио.
"Јуче сам добио позив од бившег колеге из Торонта, који има агенцију за некретнине. Дуду је био подстанар у једном од његових станова. Рекао ми је да су га пронашли мртвог", изјавио је Турда за Диги Спорт.
Фудбалски савез Румуније такође се опростио од некадашњег нападача.
"Дуду Георгеску био је једна од најзначајнијих фигура у историји румунског фудбала. И даље држи апсолутни рекорд са 252 гола на 371 утакмици у највишем рангу такмичења", наведено је у саопштењу.
Георгеску је каријеру започео у Прогресулу, а послије епизоде у ЦСМ Решици 1973. године прешао је у Динамо из Букурешта. У дресу клуба из пријестонице провео је десет година, освојио четири титуле првака Румуније и један национални куп.
Четири пута заредом, од 1975. до 1978. године, био је најбољи стријелац првенства, а посебно се издвајају двије Златне копачке Европе. Прву је освојио 1975. са 33 гола, док је двије године касније постигао чак 47 погодака и поново понио престижно признање.
За репрезентацију Румуније одиграо је 40 утакмица и постигао 21 гол, док је у европским такмичењима за Динамо уписао 17 погодака на 23 меча.
Поред врхунских спортских резултата, славни голгетер пролазио је и кроз изузетно тешке периоде, који су убрзали његову одлуку да напусти Румунију. Године 2014, Георгеску је принудно исељен из стана у којем је живио од 1976. године, некретнине коју је добио након освајања прве награде за најбољег стријелца Европе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму