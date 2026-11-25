Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Спортинга и Манчестер јунајтеда одиграли су неријешено (2:2) у утакмици коју су обиљежили бројни преокрети, три пенала, два поништена поготка и црвени картон.
Домаћи су у размаку од свега неколико минута добили два пенала. Након прекршаја Лисандра Мартинеза у 29. минуту, Луис Суарез је шутирао са бијеле тачке, али је његов ударац зауставио Сене Ламенс.
Међутим, голман Јунајтеда је већ у наредном минуту скривио нови пенал, а Суарез овога пута није погријешио и у 33. минуту довео је Спортинг у предност.
Амад Дијало је у 40. минуту затресао мрежу домаћих, али је погодак поништен због офсајда.
Јунајтеду су на почетку другог полувремена била потребна свега два минута да преокрене резултат, а оба поготка постигао је Бруно Фернандеш.
Португалац је у 48. минуту био прецизан са бијеле тачке након прекршаја Едуарда Кварежме, да би у 50. минуту ударцем са дистанце савладао голмана Спортинга.
Домаћи су до изједначења стигли у 80. минуту, када је Суарез натрчао на одбијену лопту и главом постигао свој други погодак на утакмици.
Само два минута касније голман Спортинга Каике Переира послао је лопту у сопствену мрежу, али је славље гостију прекинуо судија Шимон Марчињак, који је након ВАР провјере поништио погодак због прекршаја.
Јунајтед је сусрет завршио са десеторицом играча пошто је Јури Тилеманс у трећем минуту судијске надокнаде зарадио други жути картон.
Спортинг је и након искључења имао прилику да дође до побједе, али је Нестори Иранкунда шутирао тик изнад пречке.
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