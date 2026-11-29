Аутор:АТВ редакција
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Утакмица Суперлиге Србије је требало да буде спектакл, али су се навијачи потрудили да дуел између Новог Пазара и Црвене звезде остане упамћен по срамним сценама.
Меч још није ни почео, а навијачи Новог Пазара су започели свој "репертоар", па је због бакљаде почетак каснио неколико минута.
Када је Новак Симовић кончано дао знак да игра почне, она је потрајала око три минута прије него што је услиједио нови прекид због бакљи, али и петарди, од којих је неколико експлодирало у близини младог голмана Црвене звезде, Ивана Гутеше.
Поново је Симовић зауставио меч, поново сачекао да се дим због пиротехнике разиђе, и поново је игра била "актуелна" пар минута, када је лопта изашла у аут, а Матеј Гаштаров кренуо да је врати у игру.
Навијачи Новог Пазара су тада почели да грудвама гађају Звездиног фудбалера, али и помоћног судију Уроша Стојковића.
Услиједио је нови прекид, а кад су се играчи вратили, те утакмица срећом овог пута без проблема настављена, Симовић је на истеку полувремена показао да ће се играти још читавих 19 минута.
Да ствар буде још гора, све ово није изазвало било какву реакцију сем пријетњи пражњењем трибина.
На крају, утакмица је ипак одиграна, Звезда славила са 3:0, а остаје нам да видимо какву казну ће добити Нови Пазар, чији навијачи очигледно сматрају да је боље да им тим игра пред закључаним трибинама.
Једно је сигурно - оваквим стварима у српском фудбалу више не смије да буде мјеста.
(Нова)
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